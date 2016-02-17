DeepFake дня: Роберта Паттинсона поместили в «Бэтмен: Начало»

Съемки «Бэтмена» Мэтта Ривза идут полным ходом. Режиссер уже показал Роберта Паттинсона в образе Темного рыцаря (а фото со съемок позволили получше рассмотреть костюм), но пока не известно, каким будет Брюс Уэйн в исполнении актера. Автор YouTube-канала DeepCaked решил прикинуть, как бы это могло выглядеть, и с помощью технологии DeepFake заменил Кристиана Бэйла в «Бэтмен: Начало» на Паттинсона.

Автор взял сцену, в которой Брюс Уэйн в отделе разработок Wayne Enterprises обсуждает с Люциусом Фоксом заброшенные проекты компании. В целом Паттинсона хорошо наложили на лицо Бэйла, хотя в некоторых местах они не совпадают по краям.

Что такое DeepFake?

DeepFake — технология синтеза изображения человека, основанная на искусственном интеллекте, которая позволяет соединять и накладывать существующие изображения и видео на исходные изображения или видеоролики. В 2017 году эта методика получила распространение в связи с появлением фальшивых порнографических видео со знаменитостями. DeepFake также может быть использована для создания поддельных новостей.

Где еще использовали DeepFake?

В последнее время в сети все чаще стали появляться видео, в которых одних актеров меняют на других. Доступность технологии позволила поместить Джима Керри в «Сияние» и Билла Мюррея в «Цельнометаллическую оболочку». Таким же образом Михаила Ефремова добавили в трейлер «Ангелов Чарли», Уилла Смита — в «Матрицу», в «Один дома» Сильвестр Сталлоне превратился в Кевина Маккаллистера, а Роберт Дауни-мл. и Том Холланд стали героями «Назад в будущее».

В «Бэтмене» Ривза не будет истории происхождения Темного рыцаря. Вместо этого Ривз намерен показать второй год в карьере защитника Готэма. Зрители увидят 30-летнего Брюса Уэйна, который уже сражается с преступностью на улицах родного города, но при этом продолжает разбираться в роли, которую для себя выбрал. Считается, что главным злодеем фильма станет Загадочник, который объединит остальных преступников против Бэтмена.