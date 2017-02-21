Маколей Калкин снимется в 10-м сезоне «Американской истории ужасов»

Райан Мёрфи объявил в Instagram актерский состав десятого сезона сериала-антологии «Американская история ужасов» и раскрыл, что одну из главных ролей в продолжении сыграет Маколей Калкин, звезда комедии «Один дома». Это первая крупная роль в карьере актера за последние годы.

В ролике не раскрываются тема или дата выхода нового сезона. Есть список имен актеров на фоне воды под композицию «Dead of Night» Орвилла Пека.

Девять сезонов «Американской истории ужасов» прямо сейчас доступны для просмотра по подписке «КиноПоиск + Амедиатека».