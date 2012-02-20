Видео дня: Арнольд Шварценеггер завел ослика

В Instagram Арнольда Шварценеггера появился забавный ролик, в котором актер прогуливается по своему дому в компании двух животных — ослицы Лулу и пони Виски. Судя по видео, звезда франшизы «Терминатор» не только пускает их в разные комнаты, но и даже кормит питомцев со своего стола.

Ранее Шварценеггер уже показывал их своим подписчикам. 14 января он опубликовал фото, на котором рядом с ним сидят Лулу, Виски и его собака. Подпись вполне говорящая: «Никогда не ем один».

В его Instagram есть и другие фото и видео с домашними животным. На них Арнольд, например, кормит собаку морковью и приводит пони в свой кабинет.

16 июля 2020 года российские зрители смогут увидеть Шварценеггера в роли президента США в комедийном боевике «Кунг Фьюри 2».

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