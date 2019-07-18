Полански, Аллен, Франко: Кто еще ждет вердикта в эпоху #MeToo

24 февраля суд присяжных Нью-Йорка признал Харви Вайнштейна виновным в изнасиловании и сексуальных домогательствах. После приговоров по этим делам голливудский продюсер может провести в тюрьме остаток жизни — ему грозит заключение сроком до 25 лет. Окончательный вердикт будет объявлен 11 марта. В ожидании приговора мы решили вспомнить, кого еще в эпоху #MeToo обвиняли в неподобающем поведении и как карьера этих людей сложилась после скандалов.

Роман Полански

Фото: Getty Images

В 1977 году Роман Полански, тогда живший в США, был арестован за изнасилование 13-летней фотомодели Саманты Геймер. Утверждалось, что режиссер пригласил ее в дом Джека Николсона, где сначала накачал наркотиками, а затем принудил к сексу. Чтобы смягчить приговор, Полански согласился на признание вины, однако, когда судья отказался от сделки (адвокаты рассчитывали на условный срок), он покинул Лос-Анджелес и уехал на родину, во Францию. С тех пор Полански объявлен в розыск в США, но Франция не допускает его экстрадиции.

Все эти годы киноиндустрия поддерживала Поланского. В его фильмах снимались такие американские актеры, как Харрисон Форд, Сигурни Уивер, Эдриан Броуди и Кейт Уинслет, а в 2009 году после ареста режиссера в Швейцарии в его защиту выступили Дэвид Линч, Мартин Скорсезе, Тильда Суинтон и другие. Кроме того, в 2003 году Американская киноакадемия присудила Поланскому «Оскар» в режиссерской номинации за «Пианиста». Во время объявления победителя зал аплодировал стоя (сам Полански не мог присутствовать на церемонии).

В эпоху #MeToo история получила новое продолжение, теперь уже на родине Поланского. В сентябре прошлого года его триллер «Офицер и шпион» удостоился приза жюри на фестивале в Венеции, однако в ноябре французские активисты сорвали показы картины в Париже. Тогда же актриса Валентина Моннье рассказала, что в 1975 году Полански изнасиловал ее в Швейцарии. Однако по французскому законодательству дела сроком более 20 лет не рассматриваются. Позднее «Офицер и шпион» получил 12 номинаций на премию «Сезар», вручение которой пройдет 28 февраля. Это вызвало очередную волну возмущений, после которой все руководство кинопремии ушло в отставку.

Вуди Аллен

Фото: Getty Images

С обвинениями в растлении против Вуди Аллена выступила его приемная дочь Дилан Фэрроу. В 1992 году дело так и не дошло до суда. В 2014-м Фэрроу написала колонку в The New York Times, где подробно рассказала о произошедшем — на момент домогательств ей было семь лет. Репутация Аллена пошатнулась лишь в 2017 году: после того как в домогательствах обвинили Харви Вайнштейна (автор этого расследования — приемный сын Аллена, Ронан Фэрроу), в Голливуде вновь заговорили про давние обвинения. В индустрии вспомнили и слова Фэрроу об отце. В результате компания Amazon отказалась прокатывать его картину «Дождливый день в Нью-Йорке» и спустя год прекратила дальнейшее сотрудничество с режиссером.

В этот момент карьера Аллена висела на волоске. Вскоре его адвокаты зарегистрировали иск против Amazon на 68 млн долларов за неправомерное нарушение контракта. Изначально студия обязалась профинансировать четыре фильма, но успела только один. До компенсации дело не дошло: в ноябре прошлого года стороны заключили соглашение, и режиссер отказался от иска.

Тем не менее Аллен продолжает снимать кино с испанской компанией Mediapro, которая продюсировала его же «Полночь в Париже» и «Вики Кристину Барселону». В этом году он выпустит «Фестиваль Рифкина» — ленту о приключениях супружеской пары на кинофестивале в Сан-Себастьяне. В ней сыграли Кристоф Вальц, Луи Гаррель, Елена Анайя и другие. Продюсеры будут искать прокатчиков на Берлинском кинофестивале, стартовавшем 20 февраля. Скорее всего, у картины Аллена вновь не будет релиза в США. «Дождливый день в Нью-Йорке» так и не добрался до американских кинотеатров.

Луис С. К.

Фото: Getty Images

9 ноября 2017 года в Нью-Йорке была запланирована торжественная премьера «Я люблю тебя, папочка» — черно-белой драмы, снятой комиком Луи С. К. Но накануне СМИ сообщили, что мероприятие не состоится. В тот же день в The New York Times вышла статья, в которой пять женщин обвиняли комика в неподобающем поведении. По словам актрис Дэны Мин Гудман и Юлии Волов, в 2002 году Си Кей пригласил их в свой номер в отеле, где начал мастурбировать в их присутствии. Из-за вспыхнувшего скандала прокатчик отказался выпускать «Я люблю тебя, папочка», а Netflix, FX и HBO прекратили работу с комиком (по его же словам, скандал обошелся ему в 35 млн долларов). В частности, HBO удалил все его выступления со своей платформы.

Впрочем, уже через год Си Кей перестал быть персоной нон грата. В августе 2018-го он выступил в Нью-Йорке, спустя год начал давать концерты в Европе, а в ближайшие месяцы у него состоится тур по США.

Брайан Сингер

Фото: Getty Images

Впервые режиссера обвинили в педофилии в 2014 году, накануне премьеры его картины «Люди Икс: Дни минувшего будущего». 31-летний Майкл Иган утверждал, что, когда ему было 15 лет, Сингер вынудил его принять наркотики, после чего совершил сексуальное насилие. Адвокаты добились закрытия дела. Новые обвинения против Сингера появились в 2019 году. Статья The Atlantic рассказывала о нескольких людях, которых Сингер растлил в юном возрасте. В частности, один из случаев связан с экранизацией новеллы Стивена Кинга «Способный ученик». Как следует из материала, во время съемок Сингер изнасиловал одного из актеров массовки. Спустя два месяца после выхода материала The Atlantic режиссера отстранили от фильма «Рыжая Соня».

Кроме того, в конце 2017 года на него подал в суд мужчина по имени Сезар Санчес-Гузман. Согласно иску, Сингер изнасиловал его на своей яхте, когда Санчесу-Гузману было 17 лет. Дело закрыли прошлым летом без права на повторное обращение. В рамках мирового соглашения Сингер заплатил 150 тыс. долларов, часть из которых, почти 61 тысячу, пошла на оплату долгов Санчеса-Гузмана (его признали банкротом в 2014 году).

Сейчас Сингер не задействован в каких-либо проектах.

Джеймс Франко

Фото: Getty Images

В январе 2018 года в The Los Angeles Times вышла статья, посвященная Джеймсу Франко. Журналисты поговорили с пятью актрисами, которые ранее учились в его киношколе. По словам девушек, после обучения Франко звал их работать над своими проектами, предлагая сниматься обнаженными, а в случае отказа раздеваться выходил из себя или же отстранял от съемок. В октябре 2019 года две студентки подали на Франко в суд за сексуальную эксплуатацию. Они утверждали, что он и другие преподаватели оказывали учащимся неуместные знаки внимания с сексуальным подтекстом. Также в киношколе записывали на камеру съемки в откровенных эпизодах, которые Франко просматривал лично, чтобы определить, кого принять в класс. Это судебное разбирательство еще не завершилось.

На карьере Франко обвинения в неподобающем поведении почти никак не сказались. После первых обвинений он снялся в двух сезонах сериала «Двойка» (шоураннер проекта Дэвид Саймон лично заступился за актера), а минувшей осенью в США вышел его новый режиссерский проект «Зеровилль».

Джон Лассетер

Фото: Getty Images

В конце 2018 года из Pixar ушел ее основатель Джон Лассетер. Его отставка также была связана с обвинениями в харассменте. Некоторые женщины, работавшие в компании, рассказали о «нежелательных контактах» со стороны руководителя. В частности, речь шла о поцелуях, поглаживании ног и объятиях. Вскоре режиссер «Истории игрушек» ушел в оплачиваемый отпуск, после которого окончательно покинул Pixar.

Без работы ветеран Pixar не остался. Уже в январе 2019 года он стал главой анимационного подразделения компании Skydance, приложившей руку к сериям «Стартрек» и «Миссия: невыполнима». По данным СМИ, перед вступлением в должность Лассетер организовал собрание, где несколько часов отвечал на неудобные вопросы новых коллег.

Макс Лэндис

Фото: Getty Images

В декабре 2017 года актриса Анна Акана опубликовала твит, в котором назвала сценариста Макса Лэндиса сексуальным маньяком. В том же месяце Netflix выпустил один из его проектов — фэнтези «Яркость» с Уиллом Смитом в главной роли. На момент анонса сиквела в январе 2018-го компания объявила, что Лэндис не будет писать сценарий продолжения. Позднее его сериал «Детективное агентство Дирка Джентли» не смог найти новый канал после закрытия на BBC America.

В июне 2019 года сразу восемь женщин обвинили сценариста в принуждении к сексу и психологических манипуляциях; некоторые утверждали, что Лэндис душил их во время личных встреч. За несколько месяцев до этого студия MGM отказалась от съемок его научной фантастики «Глубже» с Идрисом Эльбой. С тех пор Лэндис не анонсировал новые проекты.

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