Сериал «257 причин, чтобы жить» представит Россию на фестивале Canneseries-2020

Проект видеосервиса START «257 причин, чтобы жить» включен в конкурсную программу международного фестиваля Canneseries. Это единственный российский проект, вошедший в конкурс смотра, который пройдет в Каннах с 27 марта по 1 апреля 2020 года.

«257 причин, чтобы жить» — один из десяти проектов, выбранных жюри для участия в основном конкурсе. В общей сложности организаторы Canneseries приняли несколько сотен заявок из разных стран мира. При этом проекты никак не ограничиваются по жанровой принадлежности, и единственное исключение — программы для детей. Вместе с «257 причинами, чтобы жить» в программу попали сериалы из Германии, Франции, Израиля, Великобритании, Норвегии, Швеции и Финляндии.

В центре сюжета сериала — Женя Короткова, которая три года потратила на борьбу со смертельной болезнью и наконец вышла победителем. Узнав, что у нее ремиссия, девушка уже готовится начать новую полноценную жизнь без лекарств и терапии, но вдруг обнаруживает, что здоровой она никому не нужна. В старых вещах Женя находит ярко-желтый дневник, где когда-то записала 256 причин, чтобы продолжать жить. Женя добавляет 257-ю — найти любовь — и отправляется на поиски своего счастья. Теперь у нее есть шанс исполнить свои желания, не тратя времени на сомнения, рутину и никчемных друзей. Но убежать от старой жизни, конечно, не так просто.

«Мы очень рады, что наш новый проект „257 причин, чтобы жить“ получил приглашение на фестиваль Canneseries. Представлять Россию в таком престижном международном конкурсе — большая честь для всей нашей команды, — говорит генеральный продюсер проекта и сооснователь видеосервиса START Эдуард Илоян. — Этот жизнеутверждающий сериал не оставит равнодушным зрителей на любом континенте, ведь он затрагивает универсальные и актуальные для современного общества проблемы отношений — между людьми, к своему здоровью и к проблемам окружающих».

Международная премьера сериала состоится 30 марта в рамках Canneseries. Премьера «257 причин, чтобы жить» в России пройдет 26 марта на видеосервисе START.