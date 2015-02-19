Бокс-офис России: «Джентльмены» на пути к миллиарду

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1. «Лед 2» (2-я неделя), 296 млн рублей (-49%), 1 миллион 220 тысяч зрителей, 27 787 сеансов

За 11 дней проката музыкальная мелодрама заработала 1,05 млрд рублей, а с учетом праздничного понедельника в копилке картины уже почти 1,15 миллиарда. «Лед 2» опережает график оригинального фильма, вышедшего два года назад. Тому на преодоление планки в 1 млрд рублей понадобилось 12 дней, сиквел же уложился в десять. Совершенно очевидно, что продолжение хита 2018 года не уступит по сборам первому фильму. А вот насколько сильно удастся превзойти кассу «Льда» (1,452 млрд рублей) — посмотрим. Как бы то ни было, картина Жоры Крыжовникова уже принесла своим создателям значительную прибыль. Ее бюджет составляет 322 млн рублей, из которых 150 миллионов — безвозвратная субсидия Фонда кино.

2. «Удивительное путешествие доктора Дулиттла» (1-я неделя), 253 млн рублей, 917 тысяч зрителей, 30 416 сеансов

Приключенческое фэнтези Universal к моменту выхода в российский прокат успело выступить ниже ожиданий в США, зато продемонстрировало более или менее приличные результаты на многих других территориях. В частности, на Украине фильм вышел в начале января и на старте сумел обойти вторую «Малефисенту». Затем, правда, график «Дулиттла» на Украине был не столь впечатляющим: по итогам проката он уступил сборам «Владычицы тьмы» больше 30%. В России украинский сценарий повторился лишь отчасти — сказался совсем иной уровень конкуренции. О стартовых сборах сиквела «Малефисенты» (634 млн рублей) в условиях соперничества с «Соником» и «Зовом джунглей» можно было только мечтать. В итоге «Дулиттл» собрал чуть меньше второй части «Джуманджи» (257 млн рублей) и чуть больше «Алисы в Зазеркалье» (245 млн рублей). С учетом понедельника в копилке фильма уже почти 340 млн рублей. По итогам проката у России есть все шансы стать лучшей зарубежной территорией для картины. Пока за этот титул спорят Великобритания и Южная Корея, где «Дулиттл» собрал по 11,5 млн долларов.

3. «Джентльмены» (2-я неделя), 245 млн рублей (-10%), 748 тысяч зрителей, 20 693 сеанса

Гай Ричи подтверждает репутацию русского народного режиссера. На фоне блестящего сарафана его «Джентльмены» пережили минимальное падение кассы по сравнению со стартовым уик-эндом и с учетом дополнительного выходного дня собрали 700 млн рублей. С четверга по понедельник сеансы фильма демонстрировали наилучшую заполняемость — в среднем 53 человека в зале. Для сравнения: у «Льда 2» этот показатель равен 44.

Уже во вторник «Джентльмены» превзошли финальные сборы «Меча короля Артура» (719 млн рублей). Более того, по итогам отдельно взятого вторника «Джентльмены» обошли «Лед 2» и впервые вышли на первое место по сборам. Учитывая не самую высокую конкуренцию в ближайший уик-энд, можно быть уверенными: дорога к 1 млрд рублей для этого комедийного боевика открыта. Почти нет сомнений, что новинка может повторить сборы «Однажды в… Голливуде» (1,122 млрд рублей), благо оба фильма рассчитаны примерно на одну и ту же аудиторию. Это фантастически успешный результат практически для любого релиза, а уж для независимого и подавно.

Любопытно, что Россия и в данном случае, вероятно, станет лучшим зарубежным рынком для картины. Причем итоговые сборы «Джентльменов» в нашей стране будут выше, чем в родной для режиссера Великобритании (15 млн долларов).

4. «Соник в кино» (1-я неделя), 221 млн рублей, 927 тысяч зрителей, 25 554 сеанса

С учетом превью и дополнительного выходного в копилке фильма Paramount уже 450 млн рублей. «Соник» вот-вот обойдет итоговые цифры «Бамблби» (459 млн рублей), «Детектива Пикачу» (483 млн рублей) и «Черепашек-ниндзя 2» (564 млн рулей).

5. «Зов предков» (1-я неделя), 83 млн рублей, 328 тысяч зрителей, 13 004 сеанса

Хорошие отзывы зрителей смогли повлиять на стартовые результаты «Зова предков», который конкурировал за семейную аудиторию с «Дулиттлом» и «Соником». Даже на фоне этого соперничества картина на старте выступила успешнее «Пути домой» (65 млн рублей) и «Собачьей жизни 2» (70 млн рублей). Общая касса фильма за пять дней проката составляет около 115 млн рублей.

6. «Калашников» (1-я неделя), 58 млн рублей, 225 тысяч зрителей, 9858 сеансов

Фильм Константина Буслова повторил стартовые сборы «Льва Яшина», которого тот же дистрибьютор выпускал в ноябре прошлого года. У биографической картины неплохой сарафан, поэтому есть хорошие шансы превзойти итоговые показатели «Яшина» (114 млн рублей).

7. «Хищные птицы: Потрясающая история Харли Квинн» (3-я неделя), 16 млн рублей (-81%), 57 тысяч зрителей, 4464 сеанса

Кинокомикс DC и Warner Bros. прощается с топ-10 с 425 млн рублей в активе. «Харли Квинн» не доберется даже до итогового результата «Чудо-женщины» (477 млн рублей).

8. «Холоп» (9-я неделя), 9,6 млн рублей (-56%), 35 тысяч зрителей, 1032 сеанса

На счету главного рекордсмена российского проката последних месяцев уже 3,06 млрд рублей. Комедия Клима Шипенко на этой неделе выходит онлайн и заканчивает свой широкий прокат.

9. «1917» (4-я неделя), 6 млн рублей (-67%), 18 тысяч зрителей, 696 сеансов

Военная драма Сэма Мендеса собрала за четыре недели 256 млн рублей. На этом фильм покидает топ-10.

10. «Скандал» (2-я неделя), 4,6 млн рублей (-75%), 15 тысяч зрителей, 1803 сеанса

Феминистский фильм Lionsgate вторую неделю подряд демонстрирует худшую среднюю посещаемость в топ-10 — на сей раз она равна семи зрителям на сеансе. На счету у картины за два уик-энда 29 млн рублей. До итогового заработка «Секретного досье» (35 млн рублей) фильму уже не дойти.

На этой неделе в прокат не входит ни одного проекта со сверхвысокими кассовыми амбициями. Титул лучшей новинки, скорее всего, возьмет «Яга. Кошмар темного леса» — очередной хоррор Святослава Подгаевского. За пределами топ-5 должен стартовать экшен «Пушки Акимбо» с Дэниэлом Рэдклиффом в главной роли.