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Стартовали съемки «Мира Юрского периода 3». Режиссер раскрыл название продолжения

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Режиссер Колин Треворроу объявил в Twitter о начале производства третьего фильма франшизы о динозаврах «Мир Юрского периода». Постановщик опубликовал хлопушку проекта, на которой демонстрируется название новой части — «Мир Юрского периода: Власть» (Jurassic World: Dominion).

Ранее Треворроу поделился в Twitter видео теста куклы маленького трицератопса в клетке. «Следующие шаги», — написал постановщик под роликом.

Через две недели режиссер вывесил финальный вариант.

  • В 2015 году Universal и Треворроу перезапустили франшизу с «Миром Юрского периода». Лента заработала в прокате 1,6 млрд долларов при бюджете в 150 млн долларов, став одним из самых успешных фильмов того года и позволив студии выбиться в лидеры.
  • После этого студия запустила в производство сиквел, который поставил Хуан Антонио Байона. Несмотря на негативную критику, «Мир Юрского периода 2» также показал в прокате хороший результат (1,3 млрд долларов при бюджете в 170 млн долларов).
  • В апреле 2018 года, после того как Треворроу оставил работу над девятым эпизодом «Звездных войн», стало известно, что он поставит «Мир Юрского периода 3».
  • Прежде чем приступить к съемкам фильма, Треворроу сделал 8-минутную короткометражку «Битва в Биг-Рок», в которой показал столкновение обычных людей с древними ящерами.
  • В третьем фильме на экран точно вернутся актеры оригинального «Парка Юрского периода»Сэм Нил, Лора Дерн и Джефф Голдблюм.
  • Звезда «Мира Юрского периода» Крис Пратт сравнил третий фильм с блокбастером «Мстители: Финал» и намекнул, что в новой части могут появиться и другие актеры, знакомые зрителю по франшизе.
  • Сюжет третьего фильма обновленной франшизы не раскрывается. Предполагается, что людям придется разбираться с последствиями второй части, где динозавры, вывезенные с умирающего острова в Штаты, сбежали на свободу и поселились в лесах и горах неподалеку от человечества.

Нажмите «Буду смотреть», и мы предупредим вас, когда фильм выйдет в кино.

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