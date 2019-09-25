Стартовали съемки «Мира Юрского периода 3». Режиссер раскрыл название продолжения

Режиссер Колин Треворроу объявил в Twitter о начале производства третьего фильма франшизы о динозаврах «Мир Юрского периода». Постановщик опубликовал хлопушку проекта, на которой демонстрируется название новой части — «Мир Юрского периода: Власть» (Jurassic World: Dominion).

Ранее Треворроу поделился в Twitter видео теста куклы маленького трицератопса в клетке. «Следующие шаги», — написал постановщик под роликом.

Через две недели режиссер вывесил финальный вариант.

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