Боб Айгер оставил пост главы Disney. Его заменил Боб Чапек, отвечавший за парки развлечений

Совет директоров Disney объявил о неожиданной смене в руководстве компании. Боб Айгер, с 2005 года занимавший должность генерального директора, оставил пост. Вместо него на руководящую позицию назначен Боб Чапек, в последние годы отвечавший за парки развлечений и потребительские товары Disney. Айгер продолжит работу в качестве исполнительного директора до 31 декабря 2021 года, до срока истечения его контракта.

В официальном заявлении Айгер отметил, что сейчас оптимальный момент для передачи контроля новому руководителю: компания успешно запустила стрим-сервис Disney+, а слияние с активами Fox идет полным ходом. По его словам, в следующие 22 месяца он намерен работать совместно с Чапеком, пока тот привыкает к новой должности и знакомится с особенностями управления разнообразными бизнесами Disney.

Айгер рассказал, что на посту исполнительного директора намерен сфокусироваться на работе с подразделениями, отвечающими за создание контента. Чапек тем временем будет отвечать за повседневную деятельность компании и контролировать ее развитие.

Айгер стал частью Disney в 1996 году, когда компания купила телеканал ABC.

В начале 1999 года его назначили президентом Walt Disney International, представлявшей интересы компании Disney на международном рынке.

В 2000-е Айгер плотно работал с генеральным директором Disney Майклом Айснером. В итоге, когда Айснер объявил, что покидает свой пост, Айгера назначили преемником, и он занял новую должность в 2005 году.

Под руководством Айгера Disney начала активно расширяться. В 2006 году за 7,4 млрд долларов была приобретена анимационная студия Pixar. В 2009-м за 4 млрд долларов Disney получила под свой контроль Marvel, а в 2012 году компания заплатила 4,06 млрд долларов за Lucasfilm и «Звездные войны».

В 2019-м состоялась одна из крупнейших сделок в современной истории: Disney приобрела телевизионные и киноактивы компании Fox за 71,3 млрд долларов.

В итоге под руководством Айгера Disney стала одним из главных производителей контента в мире. В 2019 году сборы проектов студии превысили 11 млрд долларов.

Чапек станет седьмым генеральным директором Disney в истории компании. В последние два года он возглавлял отдел, отвечающий за парки. Ранее он три года занимал пост президента Walt Disney Parks and Resorts, а с 2011-го по 2015-й возглавлял сегмент потребительских товаров. Чапек также имел отношение и к кино, работая с дистрибьюцией The Walt Disney Studios и Walt Disney Studios Home Entertainment.

Источник: Deadline