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На КиноПоиске вышел документальный фильм о Владе Листьеве

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Спустя 25 лет после убийства видного журналиста Владислава Листьева на КиноПоиск HD выходит документальный проект-расследование «Листьев. Новый взгляд». Мини-сериал режиссера Родиона Чепеля, сооснователя студии «Амурские волны» («С закрытыми окнами»), призван пролить свет на самое громкое заказное убийство в России 1990-х и будет доступен для просмотра эксклюзивно в онлайн-кинотеатре КиноПоиск HD.

Владислав Листьев — советский и российский телеведущий и журналист, автор и первый ведущий передач «Взгляд», «Час пик», «Поле чудес», «Тема». В 1991 году основал с коллегами телекомпанию «ВИD», которая и по сей день производит телепрограммы для Первого канала. В январе 1995 года был назначен генеральным директором новой телекомпании Первого канала «ОРТ».

Поздним вечером 1 марта 1995 года Листьев был убит двумя неизвестными в подъезде собственного дома. Ценности и большая сумма наличных, имевшиеся у него, остались нетронутыми, что позволило следователям предположить, что убийство связано с деловой или политической деятельностью телеведущего. В связи с этим в течение следующего дня в эфире телеканалов транслировалась исключительно траурная статичная заставка с надписью «Владислав Листьев убит», периодически прерываемая выпусками новостей.

Расследование Чепеля выходит за пределы России и основано в том числе на материалах, которые ранее не публиковались. О резонансном деле рассказывают не только известные люди из окружения тележурналиста, но и те, кто прежде молчал. Герои анонимно назовут имя предполагаемого убийцы, а в финале автор сравнит их версии с результатами собственного расследования.

Работая над проектом, Чепель, ранее снимавший документальные проекты для Первого канала, НТВ, «Дождя» и РБК, изучил сотни архивных документов — от банковских выписок до заметок следователя — и провел более 70 встреч с героями этой криминальной драмы. Своей версией убийства Листьева в фильме поделятся следователь по делу Петр Трибой, создатели российского телевидения Леонид Парфенов, Александр Любимов, Леонид Якубович, а также непубличные люди, которые имели самое прямое отношение к событиям.

Только на КиноПоиск HD фильм «Листьев. Новый взгляд» в двух частях можно посмотреть с авторскими комментариями режиссера, доступными благодаря функции DeepDive (на SMART TV и в веб-версии).

Фильм открывает линейку документальных проектов на КиноПоиск HD. В нее вошли десятки картин об известных деятелях культуры и политики. Среди них — «Дело Собчака», картина о Децле «С закрытыми окнами», «Сорокин трип», «Lil Peep: Всё для всех», «Анатолий Крупнов. Он был».

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