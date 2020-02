Disney выпустит книги о прошлом «Звездных войн». Их действие развернется за 200 лет до приквелов

«Звездные войны: Расцвет Республики» (Star Wars: The High Republic) — издательская линейка книг и комиксов по вселенной «Звездных войн», которая разрабатывалась под кодовым именем «Проект „Просвещенный“» (Project Luminous). В ней будут выходить произведения, рассказывающие о золотом веке Республики, за 200 лет до событий трилогии приквелом и появления Скайуокер. Disney и Lucasfilm объявили о новом проекте в специальном видео.

Согласно канону «Звездных войн», эпоха Расцвета Республики началась с масштабного события, Великой Катастрофы, которое потрясло всю галактику и заставило объединиться отдаленные планеты под защитой рыцарей-джедаев. Подробности о самом событии отсутствуют. Известно лишь, что в нем были замешаны главные злодеи того времени — космические разбойники и грабителя, называвшие себя Нихил. Считается, что они имели доступ к неизвестным технологиям, которые позволяли им неожиданным образом использовать гиперпространство.

В основе линейки «Расцвет Республики» лежат два вопроса: каким были джедаи на пике силы и что может напугать джедаев на пике силы. Идея серии появилась на свет еще в 2014 году и долгое время разрабатывалась в тайне. Lucasfilm привлекла к работе несколько авторов, ранее работавших со «Звездными войнами», и фактически выдала им карт-бланш на создание оригинальных историй по знаменитой вселенной.

«Расцвет Республики» будет разбита на несколько фаз, в каждую из которых войдет по несколько произведений. Первая фаза начнется с книги Чарльза Соула «Свет джедаев» (Star Wars: The High Republic: Light of the Jedi), которая появится на прилавках книжных магазинов 25 августа 2020 года.

Роман «Испытание храбрости» (Star Wars: The High Republic: A Test of Courage) Юстины Айрленд увидит свет 8 сентября 2020-го. Из нее читатели узнают о самом молодом рыцаре-джедае в истории ордена.

Действие романа «Во тьму» (Star Wars: The High Republic: Into the Dark) Клаудии Грэй развернется в разгар Великой Катастрофы. Главными героями выступят рыцарь-джедай и ее падаван.

Совместно с издательством IDW будет выпущен комикс «Звездные войны. Расцвет Республики. Приключения» (Star Wars: The High Republic Adventures), а Marvel выпустит отдельную комикс-серию о том же периоде.

«В этом и была идея „Расцвета Республики“, — заявил Соул во время объявления линейки. — Новое, новое, новое. Чего мы не видели в „Звездных войнах“, чтобы оно при этом оставалось „Звездными войнами“?».

