«Это последняя глава для Дэниэла Крэйга»: Кэри Фукунага показал видео со съемок нового «Бонда»

Студия Universal выпустила видео о съемках боевика «Не время умирать», в котором режиссер Кэри Фукунага рассказывает о создании 25-го фильма о Джеймсе Бонде. По его словам, для него было важно заново открыть персонажа — показать, где он находится, кем стал после пяти лет отставки и как справляется с новыми правилами шпионской игры. Фукунага также подтвердил, что картина станет последним появлением Дэниэла Крэйга в роли британского супершпиона.

В видео Фукунага объясняет, что в «Не время умирать» Бонду предстоит столкнуться со своим самым опасным злодеем. «Появился кто-то новый, гораздо более опасный, чем кто-либо, с кем ему приходилось сталкиваться. И кем бы он ни был, он умнее и сильнее „СПЕКТРа“», — говорит режиссер.

Заглавную песню к «Не время умирать» написала 18-летняя Билли Айлиш — самая молодая исполнительница темы в истории франшизы о Джеймсе Бонде.

Из-за вспышки смертельного коронавируса пневмонии студии пришлось отменить важный пресс-тур и премьеру в Китае. Это может сильно ударить по кассе «Не время умирать», так как современный «Бонд» популярен у китайского зрителя.

Продюсеры серии не собираются менять пол главного героя, но не исключают возможности взять на эту роль актера с другим цветом кожи. «Он может быть любого цвета, но он мужчина», — заявила Барбара Брокколи.

В 25-м фильме Бонд временно оставил службу и отправился наслаждаться жизнью на Ямайке. Отпуск прерывается с появлением на острове старого знакомого Феликса Лейтера из ЦРУ, который просит агента 007 о помощи. Миссия по спасению похищенного ученого оказывается опаснее, чем предполагалось изначально, и Бонд попадает в ловушку к таинственному злодею по имени Сафин.

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