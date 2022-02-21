Мокрый Том Харди и милый Вуди Харрельсон: Фото со съемок «Венома 2»

Фотограф Грег Уильямс опубликовал несколько официальных фото со съемочной площадки фильма «Веном 2». На них нет каких-либо откровений, не раскрываются костюмы или важные моменты сиквела, но они отлично передают атмосферу на съемках: режиссер Энди Серкис, сценаристка Келли Марсел и актеры Том Харди и Вуди Харрельсон явно хорошо проводят время в работе над продолжением.

Что такое «Веном»?

«Веном» — история журналиста Эдди Брока, решившего раскрыть деятельность подозрительной международной корпорации. Вылазка на запретный объект компании оборачивается для него полноценным кошмаром: Эдди становится носителем инопланетного симбиота. Но корпорация не собирается просто так отдавать свою собственность и начинает охоту за Броком и его новым другом.

О чем будет второй фильм?

Подробности сиквела не раскрываются. Предполагается, что в центре сюжета второго фильма окажется противостояние Венома и серийного убийцы Клетуса Кэсседи. Объединившись с другим симбиотом (в комиксах это был отпрыск Венома), Кэссиди из обычного маньяка превратился в кровожадного монстра Карнажа, чья главная цель — убивать и калечить. При помощи безумной суперзлодейки Визг (Наоми Харрис) Кэссиди планирует устроить в городе масштабную резню.

Когда выйдет продолжение?

Американская дата премьеры «Венома 2» — 1 октября 2020 года. Российская дата релиза пока не сообщается, но разумно предположить, что отечественные зрители также смогут увидеть картину в октябре.

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