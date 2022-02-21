КиноПоиск

Мокрый Том Харди и милый Вуди Харрельсон: Фото со съемок «Венома 2»

Обсудить0

Фотограф Грег Уильямс опубликовал несколько официальных фото со съемочной площадки фильма «Веном 2». На них нет каких-либо откровений, не раскрываются костюмы или важные моменты сиквела, но они отлично передают атмосферу на съемках: режиссер Энди Серкис, сценаристка Келли Марсел и актеры Том Харди и Вуди Харрельсон явно хорошо проводят время в работе над продолжением.

Что такое «Веном»?

«Веном» — история журналиста Эдди Брока, решившего раскрыть деятельность подозрительной международной корпорации. Вылазка на запретный объект компании оборачивается для него полноценным кошмаром: Эдди становится носителем инопланетного симбиота. Но корпорация не собирается просто так отдавать свою собственность и начинает охоту за Броком и его новым другом.

О чем будет второй фильм?

Подробности сиквела не раскрываются. Предполагается, что в центре сюжета второго фильма окажется противостояние Венома и серийного убийцы Клетуса Кэсседи. Объединившись с другим симбиотом (в комиксах это был отпрыск Венома), Кэссиди из обычного маньяка превратился в кровожадного монстра Карнажа, чья главная цель — убивать и калечить. При помощи безумной суперзлодейки Визг (Наоми Харрис) Кэссиди планирует устроить в городе масштабную резню.

Когда выйдет продолжение?

Американская дата премьеры «Венома 2» — 1 октября 2020 года. Российская дата релиза пока не сообщается, но разумно предположить, что отечественные зрители также смогут увидеть картину в октябре.

Нажмите «Буду смотреть», и мы предупредим вас, когда фильм выйдет в кино.

Обсудить

Смотрите также

Зона боевых действий на площадке «Матрицы 4». Новые видео со съемок продолжения

Зона боевых действий на площадке «Матрицы 4». Новые видео со съемок продолжения

Сегодня, 15:006
Съемки «Миссия: невыполнима 7» отменили из-за коронавируса. Кто еще пострадал от эпидемии

Съемки «Миссия: невыполнима 7» отменили из-за коронавируса. Кто еще пострадал от эпидемии

Сегодня, 13:3212
На съемках «Бэтмена» заметили каскадера в костюме Темного рыцаря

На съемках «Бэтмена» заметили каскадера в костюме Темного рыцаря

21 февраля22
Для нового фильма Николас Кейдж воссоздаст сцены из «Без лица» и «Воздушной тюрьмы»

Для нового фильма Николас Кейдж воссоздаст сцены из «Без лица» и «Воздушной тюрьмы»

21 февраля8

Главное сегодня

В предыдущих сериях

Подкаст«Утреннее шоу»: Главный сериал 2019 года о #MeToo и харассменте

Сегодня0
«Утреннее шоу»: Главный сериал 2019 года о #MeToo и харассменте
Сериал для сына маминой подруги. Чем «Дунканвилль» похож на «Симпсонов» и «Гриффинов»?

Сериал для сына маминой подруги. Чем «Дунканвилль» похож на «Симпсонов» и «Гриффинов»?

Сегодня0
«Это последняя глава для Дэниэла Крэйга»: Кэри Фукунага показал видео со съемок нового «Бонда»

«Это последняя глава для Дэниэла Крэйга»: Кэри Фукунага показал видео со съемок нового «Бонда»

59 минут назад3
«Сибирь»: Путешествие на собачьей упряжке по подсознанию Абеля Феррары
Берлин-2020

«Сибирь»: Путешествие на собачьей упряжке по подсознанию Абеля Феррары

Сегодня1
«Он будет гнить в тюрьме, как того и заслуживает». Реакции на вердикт по делу Харви Вайнштейна

«Он будет гнить в тюрьме, как того и заслуживает». Реакции на вердикт по делу Харви Вайнштейна

Сегодня, 11:1952
Мокрый Том Харди и милый Вуди Харрельсон: Фото со съемок «Венома 2»

Мокрый Том Харди и милый Вуди Харрельсон: Фото со съемок «Венома 2»

час назад2
Сериал «Охотники» раскритиковали за сцену игры в шахматы заключенными

Сериал «Охотники» раскритиковали за сцену игры в шахматы заключенными

Сегодня, 16:345
Комментарии
Чтобы оставить комментарий, войдите на сайт
© 2003 – 2020,КиноПоиск18+
Проект компании