Сериал «Охотники» раскритиковали за сцену игры в шахматы заключенными

Официальный Twitter-аккаунт музея Аушвиц-Биркенау, посвященного убийствам в концлагерях во время Второй мировой войны, раскритиковал сериал Amazon «Охотники». В частности, авторов поста не устроила сцена, в которой заключенные играют в живые шахматы.

Auschwitz was full of horrible pain & suffering documented in the accounts of survivors. Inventing a fake game of human chess for @huntersonprime is not only dangerous foolishness & caricature. It also welcomes future deniers. We honor the victims by preserving factual accuracy. pic.twitter.com/UM2KYmA4cw — Auschwitz Memorial (@AuschwitzMuseum) February 23, 2020 «Освенцим наполнен ужасной болью и страданиями, задокументированными в воспоминаниях выживших. Изобретение фальшивой игры в шахматы людьми для „Охотников“ — это не только опасное безрассудство и пародия. Это также поддерживает будущих отрицателей холокоста. Мы чтим память жертв, сохраняя точность фактов».

Сериал «Охотники» основан на реальной истории и рассказывает о группе американских граждан, которые в 1970-е занялись отслеживанием нацистов, проживающих на территории США. Им удалось найти и убить несколько сотен выходцев из Третьего рейха, стараниями американского правительства избежавших наказания после Второй мировой войны.

Создатель и исполнительный продюсер сериала Дэвид Вейл впоследствии ответил на критику и отметил, что проект вдохновлен настоящими событиями, а сцена с шахматами была включена специально, чтобы подчеркнуть бесчеловечность нацизма.

«Несмотря на то, что „Охотники“ — художественный сериал с по большей части вымышленными персонажами, он вдохновлен реальной историей, — говорит Вейл. — Но это не документальный проект. И он таким не задумывался. При работе над сериалом было важно помнить, что для меня самое главное и сложное в истории о холокосте — как рассказать ее, не используя жизнь или опыт настоящих людей».

По словам Вейла, именно поэтому у персонажей «Охотников», содержавшихся в лагере и переживших его, нет номеров ниже 202 499 — самого высокого задокументированного номера среди заключенных Освенцима. Сценарист признался, что не хотел использовать номер реально существовавшего человека. Вейл также отметил, что не все истории о холокосте должны быть документальными, так как в прошлом было множество фильмов на тему, которые не придерживались документальной правды.

В финале сценарист поблагодарил музей за его работу по сохранению памяти жертв холокоста.

Источник: Deadline

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