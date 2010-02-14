Сериал «Охотники» раскритиковали за сцену игры в шахматы заключенными

Официальный Twitter-аккаунт музея Аушвиц-Биркенау, посвященного убийствам в концлагерях во время Второй мировой войны, раскритиковал сериал Amazon «Охотники». В частности, авторов поста не устроила сцена, в которой заключенные играют в живые шахматы.
Сериал «Охотники» основан на реальной истории и рассказывает о группе американских граждан, которые в 1970-е занялись отслеживанием нацистов, проживающих на территории США. Им удалось найти и убить несколько сотен выходцев из Третьего рейха, стараниями американского правительства избежавших наказания после Второй мировой войны.
Создатель и исполнительный продюсер сериала Дэвид Вейл впоследствии ответил на критику и отметил, что проект вдохновлен настоящими событиями, а сцена с шахматами была включена специально, чтобы подчеркнуть бесчеловечность нацизма.
«Несмотря на то, что „Охотники“ — художественный сериал с по большей части вымышленными персонажами, он вдохновлен реальной историей, — говорит Вейл. — Но это не документальный проект. И он таким не задумывался. При работе над сериалом было важно помнить, что для меня самое главное и сложное в истории о холокосте — как рассказать ее, не используя жизнь или опыт настоящих людей».
По словам Вейла, именно поэтому у персонажей «Охотников», содержавшихся в лагере и переживших его, нет номеров ниже 202 499 — самого высокого задокументированного номера среди заключенных Освенцима. Сценарист признался, что не хотел использовать номер реально существовавшего человека. Вейл также отметил, что не все истории о холокосте должны быть документальными, так как в прошлом было множество фильмов на тему, которые не придерживались документальной правды.
В финале сценарист поблагодарил музей за его работу по сохранению памяти жертв холокоста.
Источник: Deadline
Подписывайтесь на канал КиноПоиска в Telegram, чтобы быть в курсе всех самых важных новостей из мира кино и сериалов.