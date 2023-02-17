Зона боевых действий на площадке «Матрицы 4». Новые видео со съемок продолжения

Жители Сан-Франциско вновь застали на улицах родного города съемочную группу «Матрицы 4». На этот раз на камеру поймали съемки экшен-сцены, в работе над которой задействовано большое количество взрывчатки и разной сопутствующей техники, от машин до вертолетов.

Когда выйдет четвертая «Матрица»?

Продолжение ожидается в кинотеатрах 20 мая 2021 года. Практически тогда же Киану Ривз вернется в образе Джона Уика в четвертой части одноименной экшен-франшизы, премьера которой запланирована на 21 мая 2021-го.

О чем будет «Матрица 4»?

Подробностей сюжета четвертой «Матрицы» пока нет. Студия Warner и режиссер Лана Вачовски всеми силами скрывают детали проекта. Есть лишь неподтвержденные слухи, согласно которым в фильме появится молодой Морфеус, в оригинальных фильмах сыгранный Лоренсом Фишбёрном.

Кто снимается в фильме?

Киану Ривз и Кэри-Энн Мосс вновь сыграют Нео и Тринити. Джада Пинкетт Смит вернется в роли Найоби. В проекте также задействованы Приянка Чопра, Джонатан Грофф, Джессика Хенвик, Яхья Абдул-Матин II и Нил Патрик Харрис, который, предположительно, предстанет в образе главного злодея.

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