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Находка дня: Twitter-тред с фото задремавшего Тайки Вайтити

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В фанатском Twitter-аккаунте, посвященном творчеству Тайки Вайтити, появился тред с фотографиями дремлющего постановщика. На фото режиссер спит в самых разных позах и местах, иногда на других людях вроде Криса Хемсворта. Тред быстро набрал популярность, и в итоге им поделился сам Вайтити. «Наконец-то! Место, где могут жить все фотографии. Их гораздо больше. Люди с фотографиями спящего Тайки, дайте о себе знать. Это безопасное место», — написал режиссер.

Собственной фотографией спящего Вайтити также поделился и Марк Руффало.

  • На данный момент Вайтити занят монтажом своего нового фильма — спортивной картины «Следующий гол — победный». Майкл Фассбендер играет голландского футбольного тренера Томаса Ронгена, который в начале 2000-х приехал на Самоа, чтобы помочь подготовить местную команду к отборочному циклу чемпионата мира 2014 года. В итоге сборная не только одержала первую за несколько десятилетий победу, но и сумела уйти с последнего места в рейтинге FIFA. Вайтити планирует закончить картину к концу этого года.
  • В ближайшее время Вайтити приступит к съемкам блокбастера «Тор: Любовь и гром», который ожидается в кинотеатрах в ноябре 2021 года. Вайтити напишет сценарий картины в соавторстве с Дженн Робинсон, а по сюжету Джейн Фостер, героиня Натали Портман, должна стать новым богом грома.
  • Он также планирует написать и поставить сериал «Бандиты во времени», основанный на одноименном фильме Терри Гиллиама. Ожидается, что Вайтити также снимет мультфильм «Флэш Гордон» и займет режиссерское кресло новых «Звездных войн». Последнее пока не было подтверждено, и сам Вайтити отрицает свою причастность к франшизе.
  • О десяти любимых фильмах Вайтити можно почитать здесь.

Нажмите «Буду смотреть», и мы предупредим вас, когда фильм выйдет в кино.

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