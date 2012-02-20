Находка дня: Twitter-тред с фото задремавшего Тайки Вайтити

В фанатском Twitter-аккаунте, посвященном творчеству Тайки Вайтити, появился тред с фотографиями дремлющего постановщика. На фото режиссер спит в самых разных позах и местах, иногда на других людях вроде Криса Хемсворта. Тред быстро набрал популярность, и в итоге им поделился сам Вайтити. «Наконец-то! Место, где могут жить все фотографии. Их гораздо больше. Люди с фотографиями спящего Тайки, дайте о себе знать. Это безопасное место», — написал режиссер.

Собственной фотографией спящего Вайтити также поделился и Марк Руффало.

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