Netflix запустил функцию «топ-10». Она будет показывать самые популярные проекты сервиса

Стрим-сервис Netflix планирует активнее продвигать свои самые популярные фильмы и сериалы. Для этого компания начнет публиковать списки 10 самых просматриваемых проектов, которые будут обновляться каждый день в зависимости от привлекательности для пользователей. При этом списки будут составляться отдельно для вкладок «Кино» и «Телешоу».

Работу списка уже опробовали в Мексике и Великобритании. Глава отдела инноваций Netflix Кэмерон Джонсон отметил, что подписчики очень хорошо отреагировали на нововведение, после чего компания приняла решение подключить функцию «топ-10» и в других странах.

«Топ-10 позволит точнее увидеть, что находится в тренде, ищете ли вы по жанру, через личный список или хотите посмотреть конкретный сериал или фильм, — сообщил Джонсон. — Когда смотришь отличный фильм или сериал, то делишься им с друзьями и семьей или рассказываешь о нем на работе, чтобы другие также могли получить удовольствие. Мы надеемся, что эти списки топ-10 помогут чаще делиться этими моментами, одновременно помогая быстрее и легче находить что-нибудь посмотреть».

Что даст топ-10

Netflix редко раскрывает данные по просмотрам своих проектов, и топ-10 позволит точнее понять, какие фильмы и сериалы смотрят пользователи стриминг-платформы. При этом все проекты в списке будут отмечены специальным знаком, указывающим на позицию в топе. Место также будет указано, если запущенный проект находится в списке. Компания, однако, не раскрывает, как будет высчитывать место в топ-10.

Фильмы, попавшие в топ-10 в США в день запуска:

TV-проекты, попавшие в топ-10 в США в день запуска:

Как Netflix считает просмотры

В 2020 году Netflix ввел новую систему подсчета просмотров. По ней просмотр учитывается, если после запуска прошло как минимум две минуты. В данном случае выбор пользователя уже считается сознательным. При этом не имеет значения, посмотрел ли пользователь две минуты первого эпизода сериала или полуторачасового фильма — новая система уровняла форматы вне зависимости от общего хронометража. В среднем это повысило количество просмотров на 35%.

До этого компания использовала систему, при которой один просмотр учитывался, если хотя бы один эпизод сериала (или целого фильма) был просмотрен на 70%.

Источник: Deadline

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