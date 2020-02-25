«Он будет гнить в тюрьме, как того и заслуживает». Реакции на вердикт по делу Харви Вайнштейна

Вечером 24 февраля присяжные суда в Нью-Йорке признали бывшего голливудского продюсера Харви Вайнштейна, обвиняемого в многочисленных случаях сексуальных домогательств, виновным в изнасиловании. Пресса и индустрия внимательно следили за судебным процессом, который уже называют историческим для мира и движения #MeToo. Вот как люди отреагировали на решение присяжных.

Сам Вайнштейн

Как отмечают зарубежные издания, Вайнштейн был шокирован вердиктом жюри присяжных. По завершении суда адвокат продюсера Артур Эйдала рассказал журналистам: «Слова, которые он повторял мне снова и снова: „Я невиновен, я невиновен, я невиновен. Как такое могло произойти в Америке?“»

Эйдала рассказал, что до объявления решения Вайнштейн искренне поблагодарил своих юристов за отлично проделанную работу и совершенно не переживал по поводу предстоящего заседания.

Через несколько месяцев после того, как Вайнштейн оказался в центре скандала, его здоровье резко ухудшилось. Он перенес серьезную операцию на спине, которая закончилась неудачно, в результате чего продюсеру для передвижения пришлось использовать ходунки. Многие восприняли появление сгорбленного Вайнштейна на публике как попытку вызвать симпатию к 67-летнему продюсеру. Адвокат Донна Ротунно заявила в суде об ухудшающемся зрении Вайнштейна и о том, что тому приходится делать постоянные уколы, иначе он окончательно ослепнет.

В итоге по состоянию здоровья вместо следственной тюрьмы Вайнштейна временно отправили в госпиталь, откуда его планирует в ближайшее время перевести в тюрьму Райкерс, где он будет содержаться в медблоке.

Женщины, выступившие против Вайнштейна

После объявления вердикта более 20 женщин собрались на пресс-конференции, где рассказали журналистам о своих ощущениях по поводу случившегося.

«Сегодня важный день и огромный шаг вперед для всеобщего исцеления, — заявила Роуз МакГоун, обвинившая Вайнштейна в изнасиловании в 1997 году. — Он в тюрьме на острове Райкерс. На сей раз он не будет чувствовать себя уютно. На сей раз он поймет, что ты чувствуешь, когда власть берет тебя за горло».

«Эра безнаказанности могущественных мужчин, насилующих людей, окончена, — говорит Мира Сорвино, чья карьера заметно пострадала, когда она отвергла домогательства Вайнштейна. — Он будет гнить в тюрьме, как того и заслуживает, а мы начнем процесс исцеления».

«Выступив сообща, мы изменили мир, — заметила актриса Ларисса Гомес. — Этот процесс — кульминация нашей храбрости. Жизнь никогда не будет прежней».

Многие женщины признались, что следили за вынесением вердикта со слезами на глазах в окружении родных и близких. Они также отметили, что Вайнштейна признали виновным, несмотря на все попытки представить обвиняющих его как ненадежных женщин, которые путаются в собственных показаниях.

«Не существует идеальной жертвы, — говорит Лорен Сиван, журналистка из Лос-Анджелеса. — Изнасилование — это изнасилование, сексуальное нападение — это сексуальное нападение, кем бы ни была жертва до этого, чтобы она ни носила или говорила. Я чрезвычайно благодарна, что присяжные смогли это понять».

Актриса Кэйтлин Дюлэйни уверена, что вердикт по делу Вайнштейна поможет и другим жертвам сексуальных преступлений заявить о себе.

«Давайте сегодня сконцентрируемся на совершенном прогрессе: это первый обвинительный приговор эпохи #MeToo», — заявила Розанна Аркетт. — Это поддержка для всех пострадавших женщин».



Глава организации «Время вышло» (Time’s Up)

«Вердикт жюри — мощный посыл миру о том, как все изменилось с того момента, как люди, заговорившие против Вайнштейна, разожгли огонь неудержимого движения, — говорит Тина Чен в официальном заявлении. — Пока мы празднуем этот исторический момент, наша борьба с системой, которая изначально позволила серийному абьюзеру вроде Харви Вайнштейна надругаться над женщинами, продолжается. Всем абьюзерам и могущественным силам, защищающим их, стоит понять: обратного пути нет».

Чен также поблагодарила всех женщин, рассказавших о домогательствах со стороны продюсера, за их храбрость. По ее словам, с момента появления «Время вышло» помогла провести несколько важных законопроектов, которые помогают людям, столкнувшимся с домогательствами.



Основательница движения #MeToo

Тарана Берк считает, что вердикт по делу Вайнштейна «напомнил, что сексуальное насилие существует в первую очередь благодаря неконтролируемой власти и привилегиям».

«На протяжении нескольких десятилетий Харви Вайнштейн действовал в Голливуде безнаказанно и без жалости, — говорит Берк. — Тем не менее потребовались годы и миллионы голосов, чтобы одного человека признали ответственным перед правосудием».

Президент Актерской гильдии

Глава Ассоциации актеров Гэбриэлль Картерис также выпустила заявление, в котором заметила, что вчера в Нью-Йорке «свершилось правосудие». По ее словам, этот вердикт — только начало, и они ждут решения суда присяжных в Лос-Анджелесе, перед которым Вайнштейн предстанет в ближайшем будущем.

Она также поблагодарила женщин, рассказавших о преступлениях бывшего продюсера. «Этот вердикт — оглушительное послание другим абьюзерам: „Вам не сбежать и не скрыться. Более того, вы больше не сможете приставать и абьюзить. Вас поймают и накажут“», — добавила Картерис.

«Надеюсь, это обвинение даст Вайнштейну время подумать, пока он сидит в тюрьме Райкерс в ожидании приговора. Надеюсь, он поймет, как его злоупотребление властью повлияло на бесконечное количество женщин, мечтавших добиться успеха в Голливуде. Я также искренне надеюсь, что Вайнштейн извинится перед многими женщинами, чьи жизни пострадали из-за его действий», — заключила глава гильдии.

Что пишут в Twitter

Harvey Weinstein is now a convicted rapist.



If there& #39; s a man who doesn& #39; t deserve bail, it& #39; s him. & mdash; Padma Lakshmi (@PadmaLakshmi) February 24, 2020 «Харви Вайнштейн — теперь признанный виновным насильник. Если и есть человек, не заслуживающий освобождения под залог, так это он».

The beginning of #justice. More to come, my sisters. #weinsteinguilty & mdash; Mira Sorvino (@MiraSorvino) February 24, 2020 «Начало правосудия. Этого будет только больше, мои сестры».

For the women who testified in this case, and walked through traumatic hell, you did a public service to girls and women everywhere, thank you.#ConvictWeinstein #Guilty & mdash; ashley judd (@AshleyJudd) February 24, 2020 «Все женщины, свидетельствовавшие по этому делу и прошедшие через травматический ад, вы послужили на благо женщин и девушек повсюду. Спасибо вам».

Today’s outcome in Harvey Weinstein’s New York trial is the result of the decisions of multiple women to come forward to journalists and to prosecutors at great personal cost and risk. Please keep those women in your thoughts today. & mdash; Ronan Farrow (@RonanFarrow) February 24, 2020 «Сегодняшний результат суда над Харви Вайнштейном в Нью-Йорке — результат решения нескольких женщин рассказать о свершившемся журналистам и обвинителям, несмотря на личные риски. Пожалуйста, не забывайте о них сегодня».

I& #39; m proud of the brave women who testified, they have taken out a monster on earth. Thank you to the prosecutor & amp; jury who said not one more. Thank you to the public for examining things more deeply. I can finally exhale & mdash; rose mcgowan (@rosemcgowan) February 24, 2020 «Я горжусь бесстрашными женщинами, давшими свидетельские показания, благодаря им из мира ушел монстр. Спасибо прокуратуре и присяжным, которые сказали: „Больше ни разу“. Спасибо людям, тщательно разобравшимся в ситуации. Я наконец могу выдохнуть».

Who do you believe? Harvey Weinstein or 108 brave women who have risked everything to blow the whistle on his rapes, predatory sexual assaults, sexual harassment & amp; career retaliation #WeinsteinGuilty #ConvictWeinstein @TIMESUPNOW pic.twitter.com/DDkN1BSR2z & mdash; Michelle Pooley (@Texrus) February 25, 2020 «Кому вы поверите? Харви Вайнштейну или 108 храбрым женщинам, которые рискнули всем, чтобы рассказать миру об изнасилованиях, сексуальных нападениях, сексуальных домогательствах и возмездии за сопротивление?»

They sent Weinstein to Rikers Island to await his sentencing!!!! #Weinstein #WeinsteinGuilty pic.twitter.com/579zxTIi0m & mdash; RedsWifey (@RedsLj) February 25, 2020 «Они отправили Вайнштейна на остров Райкерс для ожидания приговора!»

Weinstein sitting in prison right now — makes me so happy for those brave women who spoke out #MeToo #WeinsteinGuilty & mdash; Janey Godley (@JaneyGodley) February 24, 2020 «Я очень рада за храбрых женщин, рассказавших о случившемся, пока Вайнштейн сидит в тюрьме».

It took 90 women to come forward for 2 guilty verdicts.



Ninety.



Let that sink in. #WeinsteinGuilty & mdash; Scott Maloney🌊🏳️‍🌈🇺🇸 (@smaloney924) February 24, 2020 «Для двух обвинительных вердиктов потребовались заявления 90 женщин. Девяноста. Только подумайте».

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