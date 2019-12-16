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Харви Вайнштейна признали виновным в изнасиловании и домогательствах

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После семи недель заседаний, суд присяжных в Нью-Йорке единогласно признал продюсера Харви Вайнштейна виновным по двум обвинениям из пяти: изнасилование третьей степени и сексуальные домогательства первой степени. По приговору по делам сотрудницы реалити-шоу «Проект Подиум» Мириам Хэйли и стилистки Джессики Манн Вайнштейн может провести в тюрьме остаток своей жизни: максимальный срок заключения по этим обвинениям до 25 лет.

Насилие над Манн было совершено 18 марта 2013 года в манхэттенском отеле DoubleTree. Хэйли продюсер изнасиловал в июле 2006 года в своих апартаментах в Сохо.

Вайнштейна немедленно отправили в следственную тюрьму, где он будет ожидать вынесения судебного приговора. Суд должен состояться 11 марта.

Несмотря на обвинения по двум пунктам, присяжные признали его невиновным по более серьезному обвинению в «хищинческом секусальном поведении», по которому Вайнштейну грозил пожизненный срок. Таким образом, суд не учел или отказался признавать обвинения в изнасиловании от актрисы Аннабеллы Шиорры - она утверждала, что насилие над нею совершилось зимой 1993-1994 года.

Сам продюсер своей вины в изнасиловании и домогательствах не признал.

В октябре 2017 года более 80 женщин обвинили Вайнштейна в сексуальных домогательствах. Среди них — такие актрисы, как Анджелина Джоли, Гвинет Пэлтроу и Азия Ардженто. В результате совет директоров The Weinstein Company уволил Вайнштейна, а сама компания начала процедуру банкротства. Позднее его лишили многих почестей, включая членство в Американской киноакадемии.

12 декарбя 2019-го адвокаты Вайнштейна добились предварительного мирового соглашения с обвинительницами. Согласно условиям, он выплатит им 25 млн долларов. Сумма будет распределена между более чем 30 потерпевшими, среди которых актрисы и бывшие сотрудницы The Weinstein Company. При этом все выплаты покроют страховые компании, представлявшие TWC. Вайнштейну не придется признавать вину в суде или тратить личные средства.

После разбирательства в Нью-Йорке, Вайнштейну предстоит предстать перед судом Лос-Анджелеса по похожим обвинениям в отношении двух женщин, одна из которых, Лори Мари Янг, проходила свидетельницей по данному делу в Нью-Йорке.

Источник: Deadline

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