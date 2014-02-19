Американский бокс-офис: «Соник» снова первый

В тексте указаны сборы в США и Канаде с 21 по 23 февраля 2020 года. Данные предварительные и могут измениться.

Билеты на фильмы, которые выйдут или уже идут в российском прокате, можно купить, нажав на соответствующий значок на карточке ленты. Чтобы не пропустить дату премьеры, нажмите «Буду смотреть».

1. «Соник в кино» (2-я неделя), 26,3 млн долларов (-55%), 4198 кинотеатров (+31)

Киноверсия легендарной видеоигры Sega во второй уик-энд потеряла чуть больше, чем от нее ожидали. Но это не помешало «Сонику в кино» сохранить первое место в рейтинге и выйти на четвертое среди всех фильмов по играм в истории. С текущим результатом в 106 миллионов еж совсем немного отстает от «Angry Birds в кино» (107,5 миллиона).

2. «Зов предков» (1-я неделя), 24,8 млн долларов, 3752 кинотеатра

Харрисон Форд играет в новой экранизации Джека Лондона. Проект довольно дорогой — студия Fox потратила на производство 135 млн долларов. Учитывая такой ценник, старт с 24,8 миллиона нельзя назвать удовлетворительным, тем более что сама история про золотую лихорадку на Аляске специфична для США, и большие сборы за границей по этой причине не ожидаются. Действительно, за рубежом первые выходные принесли «Зову предков» всего 15 млн долларов. По цифрам получается, что фильм вряд ли может рассчитывать больше чем на 150 миллионов сборов во всем мире, включая Америку.

У «Зова предков» довольно хорошие отзывы. На Rotten Tomatoes 62% положительных рецензий, а среди публики недовольных почти нет. В опросах CinemaScore первые зрители дали «Зову предков» оценку A-, а на том же Rotten Tomatoes пользовательский рейтинг достигает 91%. Лучшие отзывы от зрителей старше 55. Возможно, этим и объясняется невысокий результат — как известно, чем старше публика, тем менее охотно она ходит в кинотеатры. Кроме того, «Зов предков» мог стать жертвой корпоративных изменений на Fox: перешедшие после покупки студии гигантом Disney картины пока что неуверенно чувствуют себя в прокате.

3. «Хищные птицы: Потрясающая история Харли Квинн» (3-я неделя), 7 млн долларов (-59%), 3565 кинотеатров (-671)

Увы, студия Warner никак не может спасти фильм о Харли Квинн: харизматичная злодейка из вселенной комиксов DC на третью неделю проката потеряла еще больше, чем в прошлые выходные. Сборы «Хищных птиц» в Америке добрались до 72 млн долларов, во всем мире — до 173 миллионов. Это немного для тентпола одной из самых знаменитых в мире франшиз.

4. «Кукла 2: Брамс» (1-я неделя), 5,9 млн долларов, 2151 кинотеатр

Типичные показатели для недорогого хоррора показывает «Кукла 2» — сиквел фильма ужасов 2016 года. Проект стоил в производстве мало (STX утверждает, что 10 млн долларов), и большая часть уже отбилась на международных продажах. Он получил плохую прессу (всего 10% на Rotten Tomatoes, оценку C- на CinemaScore) и при этом собрал довольно неплохие деньги. Как обычно бывает с хоррорами, основная часть публики — молодые люди (59% зрителей младше 25 лет).

«Кукла 2» — готический хоррор про зловещие тайны английского поместья, так что по сравнению с первой частью содержание не особенно изменилось. Именно это вызывает недовольство у критиков, но на сборах самоповторы отразились не так уж сильно. Первый фильм собрал больше, но не на порядок. В свой первый уик-энд он лишь немного перевалил за 10 млн долларов.

5. «Плохие парни навсегда» (6-я неделя), 5,9 млн долларов (-49%), 2972 кинотеатра (-213)

Несмотря на два новых релиза в широком прокате, «Плохие парни навсегда» смогли удержаться в первой пятерке. Третья часть франшизы с Уиллом Смитом и Мартином Лоуренсом готовится стать первым фильмом 2020 года, заработавшим в Америке 200 миллионов — до этой суммы осталось всего 9 млн долларов.

6. «1917» (9-я неделя), 4,4 млн долларов (-45,6%), 2725 кинотеатров (+641)

Военная драма Сэма Мендеса тоже не потеряла позиции. После неудачи с «Оскарами» многие кинотеатры сняли «1917» с репертуара, но на этой неделе у фильма опять 600 с лишним новых залов. Привлекательность картины оказалась не так сильно связана с премиями, как считалось ранее.

7. «Остров фантазий» (2-я неделя), 4,2 млн долларов (-66%), 2784 кинотеатра

Жизнь «Острова фантазий» в прокате будет недолгой: дешевые ужасы иногда проводят в кинотеатрах всего четыре недели, а из первой десятки вылетают еще раньше. Приключенческий хоррор, основанный на старом сериале, не снискал горячих поклонников, но уже заработал в Америке 20 млн долларов, что превышает производственный бюджет почти в три раза. Это значит, что уже на вторые выходные проката «Остров фантазий» вышел на окупаемость.

8. «Паразиты» (20-я неделя), 3,1 млн долларов (-45%), 1805 кинотеатров (-196)

Только на двадцатой (!) неделе пик прибылей для «Паразитов» оказался пройден. Неожиданный победитель «Оскара» поднялся в первую десятку на предыдущей неделе, а в эту начал понемногу терять кинотеатры и сборы. Фильм Пон Джун-хо уже вышел на четвертое место среди всех релизов с субтитрами в истории американского проката с результатом в 49 млн долларов. Следующая цель — китайский «Герой», собравший в 2002 году 53,7 миллиона. Абсолютный рекордсмен «Крадущийся тигр, затаившийся дракон» остается недосягаем: тайваньский боевик Энга Ли 20 лет назад получил в Америке 128 млн долларов.

9. «Джуманджи: Новый уровень» (11-я неделя), 3 млн долларов (-46%), 2126 кинотеатров (-603)

Успехи «Джуманджи» продолжаются, хотя сейчас фильм уже свое собрал. Возможно, 11-я неделя в первой десятке станет для «Нового уровня» последней. В Америке фильм собрал 310 млн долларов, а во всем мире сборы составляют 787 миллионов.

10. «Фотография» (2-я неделя), 2,8 млн долларов (-77%), 2516 кинотеатров

На прошлой неделе мы писали, что серьезную мелодраму в американском прокате можно продать только в День святого Валентина, и вот подтверждение. Праздник закончился, и «Фотография» Стеллы Меги опустилась с четвертого места в рейтинге сразу на десятое. Снижение сборов на 77% — это очень много даже по меркам не слишком удачной для Голливуда недели.

На следующей неделе в прокате ждут амбициозный хоррор «Человек-невидимка» по мотивам Герберта Уэллса с Элизабет Мосс в главной роли. Universal выпустит фильм примерно в 3500 кинотеатрах.