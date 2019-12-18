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Сборы мелодрамы «Лед 2» превысили 1 млрд рублей

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По данным Единой автоматизированной информационной системы сведений о показе фильмов в кинозалах (ЕАИС), касса картины Жоры Крыжовникова «Лед 2» на 24 февраля 2020 года составила 1,04 млрд рублей. Это пятнадцатый российский проект, преодолевший в прокате отметку в 1 млрд рублей.

Ранее больше 1 млрд рублей в отечественном прокате собрали оригинальный «Лед», «Холоп», «Сталинград», «Экипаж», «Ирония судьбы. Продолжение», «Викинг», «Елки 3», «Вий 3D», «Притяжение», «Последний богатырь», «Полицейский с Рублевки. Новогодний беспредел», «Полицейский с Рублевки. Новогодний беспредел 2», «Движение вверх» и «Т-34».

Сиквел романтической комедии 2017 года показал второй лучший старт за всю историю российского кино: за первые три дня в прокате фильм собрал 610 млн рублей. «Лед 2» стартовал в отечественном прокате 14 февраля и в итоге установил рекорд среди российских картин по сборам в первый день (193 млн рублей). Сиквел обошел предыдущего рекордсмена — военную ленту «Т-34», премьерная касса которой после выхода 1 января 2019 года составила 114 млн рублей.

Сиквел рассказывает, что происходит после свадьбы «принца и принцессы». Надя и Саша поженились и больше всего на свете мечтают о ребенке. Правда, цена, которую им придется заплатить за эту мечту, будет невообразимо высока. Кажется, что после таких потрясений рассчитывать на счастливый конец уже невозможно.

Об успехе дилогии «Лед» можно почитать здесь.

Источник: ЕАИС

Билеты в кино можно приобрести, нажав на соответствующий значок на карточке фильма.

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