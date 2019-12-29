Звезды «Друзей» вернутся на экран в спецвыпуске, посвященном сериалу

Кортни Кокс, Мэтт ЛеБлан, Лиза Кудроу, Мэттью Перри, Дэвид Швиммер и Дженнифер Энистон воссоединятся на экране в часовом специальном выпуске, посвященном 25-летию «Друзей». Отдельная передача, в которой звезды проекта обсудят сериал вместе с его создателями Дэвидом Крэйном и Мартой Кауффман, будет доступна подписчикам стрим-сервиса HBO Max. Бен Уинстон поставит спецвыпуск.

Грядущее воссоединение подтвердила Энистон в своем Instagram.

Впервые о возможном спецвыпуске стало известно в ноябре 2019 года, но проект не сразу получил зеленый свет. Несколько месяцев продолжались переговоры со всеми участниками возможной передачи. В итоге актеры и студия Warner TV смогли достигнуть договоренности, и за участие в выпуске каждый получит от 3 до 4 млн долларов.

«Наверное, можно назвать его „Эпизодом, в котором они вновь собрались вместе“, — говорит директор по контенту HBO Max Кевин Рейлли. — Мы объединим Дэвида, Дженнифер, Кортни, Мэтта, Лизу и Мэттью для спецвыпуска HBO Max, который будет существовать параллельно со всеми сезонами „Друзей“. Я узнал о „Друзьях“ еще на ранней стадии разработки сериала и потом, спустя много лет, получил возможность поработать над ними. Я своими глазами видел, как сериал захватывает зрителя из поколения в поколение. Он демонстрирует эпоху, когда друзья и зрители собирались вместе в жизни, и, нам кажется, этот спецвыпуск сможет ухватить тот дух, объединив старых и новых фанатов».

Весной 2020 года «Друзья» окончательно покинут Netflix и перейдут на стрим-сервис HBO Max, принадлежащий конгломерату WarnerMedia. По информации источников, за права показа популярного сериала в течение пяти лет компании пришлось заплатить 425 млн долларов, по 85 млн долларов за каждый год. Спецвыпуск разрабатывается в качестве подготовки к переходу сериала на новую платформу.

В 2019 году «Друзья» отметили 25-летие. Премьера сериала состоялась в 1994 году. Проект просуществовал 10 сезонов и завершился в 2004-м. Он признан одним из лучших комедийных сериалов в истории американского телевидения и стал одним из наиболее знаменитых проектов 1990-х. О юбилее сериала читайте в спецпроекте КиноПоиска.

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Источник: Deadline

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