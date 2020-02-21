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На съемках «Бэтмена» заметили каскадера в костюме Темного рыцаря

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После того, как Мэтт Ривз представил Роберта Паттинсона в костюме Темного рыцаря, в сети появились фотографии со съемочной площадки «Бэтмена». Наблюдателям удалось поймать на камеру каскадера, который разъезжает на бэт-мотоцикле в полном костюме.

Фото: Эндрю Миллиган / Getty Images
Фото: Эндрю Миллиган / Getty Images
Фото: Эндрю Миллиган / Getty Images
Фото: Эндрю Миллиган / Getty Images
Фото: Эндрю Миллиган / Getty Images
Фото: Эндрю Миллиган / Getty Images
Фото: Эндрю Миллиган / Getty Images
Фото: Эндрю Миллиган / Getty Images
Фото: Эндрю Миллиган / Getty Images
Фото: Эндрю Миллиган / Getty Images

Появилось также видео бэт-мотоцикла в действии:

Фото позволяют точнее рассмотреть костюм после затемненного видео от режиссера. Так, дизайн маски и символа совпадают с тем, что показал Ривз: только здесь глаза закрыты стеклами. Вероятно, это сделано для съемок сцен на мотоцикле и впоследствии им удалят на пост-продакшене. Любопытно также смотрится высокий воротник — как защита от бокового удара в шею на доспехах. На фото виден и дизайн наручней, на которых закреплено что-то вроде стрел для мини арбалета. При этом дизайн самого бэт-мотоцикла вызывает в памяти комикс Скотта Снайдера и Грега Капулло «Бэтмен: Нулевой год».

Стоит отметить, что костюмы для фильма делала Жаклин Дюрран, лауреат премии «Оскар» за работу над картинами «Анна Каренина» и «Маленькие женщины».

В новом фильме не будет истории происхождения Бэтмена. Вместо этого Ривз намерен показать, как Брюс Уэйн стал легендарным защитником Готэма. Зрители увидят 30-летнего Темного рыцаря, который уже сражается с преступностью на улицах родного города, но при этом продолжает разбираться в роли, которую для себя выбрал. Считается, что главным злодеем фильма станет Загадочник, который объединит остальных преступников против Бэтмена.

Нажмите «Буду смотреть», и мы предупредим вас, когда фильм выйдет в кино.

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