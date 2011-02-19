Netflix объявил актерский состав 2-го сезона «Ведьмака». Кто есть кто?

Стрим-сервис Netflix опубликовал в Twitter дополнительный актерский состав второго сезона сериала «Ведьмак». К проекту официально присоединились семеро, самый известный из которых — Кристофер Хивью, сыгравший Тормунда в «Игре престолов». Двух актеров — Пола Бульона и Ту Ерстеда Расмуссена — пригласили на роли соратников Геральта, ведьмаков Ламберта и Эскеля.

«Континент только что стал больше, — написано в Twitter. — Вот новый актерский состав второго сезона «Ведьмака»:

В Англии также полноценно стартовало производство второго сезона. Начало съемок подтвердил и актер Том Кэнтон, сыгравший в первом сезоне короля эльфов Филавандреля.

Кто есть кто во втором сезоне «Ведьмака»?

Нивеллен

Кристофер Хивью Нивеллен

Нивеллен — бывший разбойник, которого умирающая жрица превратила в жуткого, покрытого шерстью монстра. Он долгое время жил в одиночестве и искал настоящую любовь в надежде, что это снимет с него проклятие. В итоге человеческий облик ему помог обрести Геральт, убивший возлюбленную Нивеллена, Вереену.

Вереена

Агнес Брукнер Вереена

Брукса, вампир, которая влюбилась в проклятого разбойника Нивеллена и поселилась в его усадьбе. Нивеллен поначалу принял ее за русалку (девушка отличалась хрупким телосложением и бледной кожей). Однако по ночам Вереена пила кровь Нивеллена, пока в дело не вмешался Геральт. Ее кровь помогла превратить разбойника обратно в человека.

Францеска

Месия Симсон Францеска

Чистокровная эльфийка Францеска Финдабаир — могущественная чародейка. В книгах ее описывали как прекраснейшую женщину Континента. Францеска обладает обширными знаниями о гене Старшей Крови, с которым связана Цири, и помогала королю эльфов Филавандрелю . Впоследствии стала владычицей Дол Блатанны — Долины цветов.

Ламберт и Эскель

Пол Бульон Ламберт

Туэ Ерстед Расмуссен Эскель

Как и Геральт, эти двое — ведьмаки, профессиональные охотники на монстров. Ламберт стал одним из последних, кто прошел тренировку Школы Волка в Каэр Морхене и пережил Испытание травами — жестокий отбор, увеличивающий силу и выносливость ведьмака. Эскель, который также принадлежит к Школе Волка, проходил испытание одновременно в Геральтом и ничем не уступает тому в искусстве выслеживания и истребления чудовищ.

Коэн

Ясен Атор Коэн

Ведьмак из Школы Гриффона, который провел зиму в Каэр Морхене, где некоторое время тренировал Цири сражаться на мечах. В отличие от других ведьмаков, рано получивших иммунитет к большинству обычных болезней, он сохранил следы детских заболеваний вроде оспы.

Лидия

Аиша Фабьен Росс Лидия

Фамилия персонажа не раскрывается, но, вероятно, речь идет о Лидии ван Бредевоорт — талантливой чародейке и художнице, ассистентке чародея Вильгефорца (Махеш Джаду). Помогала ему в опытах и в процессе исследования древнего артефакта получила тяжелые увечья — нижняя часть ее лица была навсегда обезображена, а поврежденные горло и гортань с трудом поддавалась регенерации. Свои увечья она скрывает за сильнейшим иллюзорным фантомом, а общается только с помощью телепатии.

Сериал «Ведьмак» — адаптация цикла романов Анджея Сапковского в жанре темного фэнтези. Действие разворачивается в мире, где монстры и люди вынуждены делить территорию. И когда чудовища становятся слишком опасными, обычные люди прибегают к помощи ведьмаков — охотников на монстров. Один из лучших ведьмаков в своем деле — Геральт из Ривии, который регулярно оказывается в самом эпицентре важных событий.

Дата премьеры второго сезона «Ведьмака» пока не сообщается. Предположительно, проект вернется на экраны в 2021 году.

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