КиноПоиск

Для нового фильма Николас Кейдж воссоздаст сцены из «Без лица» и «Воздушной тюрьмы»

Обсудить0

В беседе с Empire Николас Кейдж обсудил свой самый необычный будущий проект — фильм «Невыносимая тяжесть огромного таланта», в котором он играет самого себя. По словам Кейджа, главный герой картины — его стилизованная, преувеличенная версия, а сама роль потребовала от него обратиться к прошлому и старым картинам вроде «Воздушной тюрьмы» и «Без лица».

«Это стилизованная версия меня, и от одного только факта, что я говорю о себе в третьем лице, мне становится неловко, — говорит Кейдж. — Есть множество сцен, в которых нынешний, современный, здесь и сейчас Ник Кейдж сталкивается, спорит и сражается с молодым Ником Кейджем. Это потребовало акробатического подхода к роли».

«Помните то ток-шоу „Воган“, куда я пришел продвигать „Диких сердцем“? — продолжает актер. — Молодой Ник Кейдж в фильме будет именно таким. Он — это очень стилизованная версия меня. Как говорится, это я, насмехающийся над собой».

В центре сюжета «Невыносимой тяжести огромного таланта» — актер Николас Кейдж, чья карьера уверенно катится под откос. Он погряз в долгах, дочка с ним практически не разговаривает, но он все еще надеется получить роль в новом проекте Квентина Тарантино. В дополнение ко всему Кейджу начинает являться его версия из 1990-х, ругающая актера за роли в дешевых фильмах и за упущенные возможности.

В попытке заработать он соглашается появиться на дне рождения мексиканского миллиардера, большого поклонника актера. Вскоре Кейдж узнает от ЦРУ, что богач на самом деле глава наркокартеля, похитивший дочь кандидата на пост президента Мексики. Актера уговаривают собрать необходимую информацию, но ситуация заметно осложняется, когда наркобарон приводит на вечеринку дочь и бывшую жену Кейджа. Теперь Кейдж должен сыграть величайшую роль своей жизни.

Сценарий Тома Гормикэна и Кевина Эттена заставит Кейджа столкнуться с собственным прошлым, чем актер не очень любит заниматься.

«Не люблю оглядываться назад, — объяснил Кейдж. — Но этот фильм кидает мне все это в лицо. Наверное, придется вернуться к паре моих фильмов из прошлого, потому что придется воссоздать несколько сцен из них. Это как идти по коридору из „Кабинета доктора Калигари“, но с „Воздушной тюрьмой“ и „Без лица“».

«Невыносимая тяжесть огромного таланта» увидит свет 19 марта 2021 года. Гормикэн, написавший сценарий ленты совместно с Эттеном, занимает режиссерское кресло проекта.

Источник: Empire

Обсудить

Смотрите также

Мартин Скорсезе написал режиссеру «Паразитов». Он очень ждет его следующий фильм

Мартин Скорсезе написал режиссеру «Паразитов». Он очень ждет его следующий фильм

Сегодня, 13:553
Режиссер «Трех билбордов» снимет новый фильм. На экране вновь встретятся Колин Фаррелл и Брендан Глисон

Режиссер «Трех билбордов» снимет новый фильм. На экране вновь встретятся Колин Фаррелл и Брендан Глисон

19 февраля7
«Мулан» выйдет с рейтингом PG-13. Первый случай для игровых ремейков Disney

«Мулан» выйдет с рейтингом PG-13. Первый случай для игровых ремейков Disney

Вчера15
Том Харди поделился кадром с Вуди Харрельсоном из «Венома 2». Выглядит загадочно

Том Харди поделился кадром с Вуди Харрельсоном из «Венома 2». Выглядит загадочно

17 февраля11

Главное сегодня

Берлинале-2020

«Мальмкрог» Кристи Пую: Румынский классик пересказывает учение философа Соловьева

Сегодня0
«Мальмкрог» Кристи Пую: Румынский классик пересказывает учение философа Соловьева
Эксперты предсказали главных претендентов на «Оскар-2021». В списке есть Нолан, Финчер и Спилберг!

Эксперты предсказали главных претендентов на «Оскар-2021». В списке есть Нолан, Финчер и Спилберг!

3 часа назад11
Netflix объявил актерский состав 2-го сезона «Ведьмака»

Netflix объявил актерский состав 2-го сезона «Ведьмака»

3 минуты назад0
8 лучших трейлеров недели: «Атомные самураи», «Королевство» и «Мир Дикого Запада»

8 лучших трейлеров недели: «Атомные самураи», «Королевство» и «Мир Дикого Запада»

37 минут назад0
Аниме и Тарковский: 10 любимых фильмов Тайки Вайтити

Аниме и Тарковский: 10 любимых фильмов Тайки Вайтити

Сегодня14
Для нового фильма Николас Кейдж воссоздаст сцены из «Без лица» и «Воздушной тюрьмы»

Для нового фильма Николас Кейдж воссоздаст сцены из «Без лица» и «Воздушной тюрьмы»

час назад3
Мартин Скорсезе написал режиссеру «Паразитов». Он очень ждет его следующий фильм

Мартин Скорсезе написал режиссеру «Паразитов». Он очень ждет его следующий фильм

Сегодня, 13:553
Комментарии
Чтобы оставить комментарий, войдите на сайт
© 2003 – 2020,КиноПоиск18+
Проект компании