Для нового фильма Николас Кейдж воссоздаст сцены из «Без лица» и «Воздушной тюрьмы»

В беседе с Empire Николас Кейдж обсудил свой самый необычный будущий проект — фильм «Невыносимая тяжесть огромного таланта», в котором он играет самого себя. По словам Кейджа, главный герой картины — его стилизованная, преувеличенная версия, а сама роль потребовала от него обратиться к прошлому и старым картинам вроде «Воздушной тюрьмы» и «Без лица».

«Это стилизованная версия меня, и от одного только факта, что я говорю о себе в третьем лице, мне становится неловко, — говорит Кейдж. — Есть множество сцен, в которых нынешний, современный, здесь и сейчас Ник Кейдж сталкивается, спорит и сражается с молодым Ником Кейджем. Это потребовало акробатического подхода к роли».

«Помните то ток-шоу „Воган“, куда я пришел продвигать „Диких сердцем“? — продолжает актер. — Молодой Ник Кейдж в фильме будет именно таким. Он — это очень стилизованная версия меня. Как говорится, это я, насмехающийся над собой».

В центре сюжета «Невыносимой тяжести огромного таланта» — актер Николас Кейдж, чья карьера уверенно катится под откос. Он погряз в долгах, дочка с ним практически не разговаривает, но он все еще надеется получить роль в новом проекте Квентина Тарантино. В дополнение ко всему Кейджу начинает являться его версия из 1990-х, ругающая актера за роли в дешевых фильмах и за упущенные возможности.

В попытке заработать он соглашается появиться на дне рождения мексиканского миллиардера, большого поклонника актера. Вскоре Кейдж узнает от ЦРУ, что богач на самом деле глава наркокартеля, похитивший дочь кандидата на пост президента Мексики. Актера уговаривают собрать необходимую информацию, но ситуация заметно осложняется, когда наркобарон приводит на вечеринку дочь и бывшую жену Кейджа. Теперь Кейдж должен сыграть величайшую роль своей жизни.

Сценарий Тома Гормикэна и Кевина Эттена заставит Кейджа столкнуться с собственным прошлым, чем актер не очень любит заниматься.

«Не люблю оглядываться назад, — объяснил Кейдж. — Но этот фильм кидает мне все это в лицо. Наверное, придется вернуться к паре моих фильмов из прошлого, потому что придется воссоздать несколько сцен из них. Это как идти по коридору из „Кабинета доктора Калигари“, но с „Воздушной тюрьмой“ и „Без лица“».

«Невыносимая тяжесть огромного таланта» увидит свет 19 марта 2021 года. Гормикэн, написавший сценарий ленты совместно с Эттеном, занимает режиссерское кресло проекта.

Источник: Empire