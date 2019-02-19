Мартин Скорсезе написал режиссеру «Паразитов». Он очень ждет его следующий фильм

На пресс-конференции в Южной Корее по случаю исторического триумфа фильма «Паразиты» на «Оскаре-2020» Пон Джун-хо рассказал, что Мартин Скорсезе прислал ему письмо с поздравлением. Скорсезе напомнил постановщику о важности отдыха, но призвал поскорее вернуться в режиссерское кресло.

«Этим утром я получил письмо от Мартина Скорсезе, — рассказал Пон журналистам. — Не буду говорить, о чем было письмо, это личное. Но в конце он написал: „Ты молодец. Теперь отдыхай. Но не слишком долго“. Он продолжил словами о том, что вместе с остальными режиссерами ждет мой следующий фильм».