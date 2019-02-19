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Мартин Скорсезе написал режиссеру «Паразитов». Он очень ждет его следующий фильм

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На пресс-конференции в Южной Корее по случаю исторического триумфа фильма «Паразиты» на «Оскаре-2020» Пон Джун-хо рассказал, что Мартин Скорсезе прислал ему письмо с поздравлением. Скорсезе напомнил постановщику о важности отдыха, но призвал поскорее вернуться в режиссерское кресло.

«Этим утром я получил письмо от Мартина Скорсезе, — рассказал Пон журналистам. — Не буду говорить, о чем было письмо, это личное. Но в конце он написал: „Ты молодец. Теперь отдыхай. Но не слишком долго“. Он продолжил словами о том, что вместе с остальными режиссерами ждет мой следующий фильм».

  • Пон считает Скорсезе одним из главных образцов для подражания. На вручении премии «Оскар-2020», получая приз в номинации «Лучший режиссер», Пон заявил со сцены: «Когда я учился в школе, изучал фильмы Мартина Скорсезе. Просто быть номинированным вместе с ним — уже большая честь». Он также процитировал знаменитого постановщика: «Самое личное есть самое творческое». Слова Пона встретили продолжительными аплодисментами.
  • На церемонии вручения премии кинокритиков Нью-Йорка (NYFCC) «Паразитов» наградили как лучший фильм на иностранном языке. Тогда Пон признался, что для него очень странно выступать перед Скорсезе, после чего вспомнил сцену из «Бешеного быка» («Ты трахал мою жену!») и рассказал, как в свое время смотрел «Славных парней».
  • «Паразиты» — первая картина в истории награды, одновременно одержавшая победу в категориях «Лучший иностранный фильм» и «Лучший фильм». В общей сложности драма взяла призы в четырех номинациях.
  • Почему лента корейского режиссера Пон Джун-хо стала триумфатором премии, КиноПоиск рассказал в видеоматериале «Как устроен фильм „Паразиты“ и за что он получил „Оскар“».
  • Почему победа «Паразитов» на «Оскаре» — историческое событие, можно узнать здесь.
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