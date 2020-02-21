«ВКонтакте» запустила конкурс на лучший трейлер к несуществующему фильму

«ВКонтакте» и сеть кинотеатров «Каро» запустили конкурс на создание лучшего трейлера для несуществующего фильма. Работу победителя будут неделю показывать перед каждым сеансом в кинотеатрах сети «Каро» с указанием авторства.

От участников требуется снять ролик не дольше двух минут, в котором нужно кратко изложить сюжет вымышленного фильма. Опубликовать работу можно в своем сообществе или на личной странице с хештегом #VKTalents_Karo до 15 марта включительно. Победители будут объявлены 20 марта.

В конкурсе будут один победитель и два призера, которых выберет жюри — режиссеры Андрей Кончаловский и Ладо Кватания, президент сети кинотеатров «Каро» Ольга Зинякова, автор YouTube-канала Cut The Crap.

Трое финалистов получат VIP-карты в «Каро» на год ежедневного посещения кино, промокупон на продвижение «ВКонтакте» номиналом 20 000 рублей и сувениры от социальной сети. Авторы трех лучших работ будут приглашены на церемонию награждения с показом лучших видеороликов, которая пройдет 30 марта в киноцентре «Октябрь».

Источник: Блог «ВКонтакте»

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