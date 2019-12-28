В видео о съемках «Мандалорца» показали новейшую систему для создания цифрового окружения

Студия ILM опубликовала видео о съемках сериала «Мандалорец», в котором демонстрируется принцип работы новейших технологий по созданию цифровых декораций — The Virtual Production. Новая система позволяет проецировать реалистичные цифровые задники вокруг актеров прямо на площадке, благодаря чему в будущем может отпасть необходимость в съемках на фоне хромакея.

Что такое The Virtual Production?

Система разработана на основе графического движка Unreal Engine 4, благодаря которому создается подвижное реалистичное 3D-окружение. При этом создавать можно не только виды инопланетных миров, но и декорации помещений, как видно из ролика в сцене встречи Мандалорца с Клиентом.

Как работает The Virtual Production?

При использовании новой системы съемки проходят в специальном павильоне, где актера окружают массивные LED-экраны, на которые проецируют необходимые задники, сгенерированные на компьютерах. В таком случае актерам не надо высматривать на зеленом полотне специальную точку. Все необходимое создается прямо перед их глазами, значительно облегчая работу со спецэффектами. Дополнительный бонус — работа со светом, который теперь правильно отражается на актерах и требует минимального вмешательства со стороны создателей графики.

Как The Virtual Production скажется на кинопроизводстве?

«Технология полностью окружает твое периферийное зрение, — объясняет супервайзер по анимации Хэл Хикель. — Ты действительно быстро забываешь, что находишься в помещении, а не на поверхности какой-то планеты. Чувствуешь, что тебя окружает настоящее трехмерное пространство, потому что это и есть трехмерное пространство».

Важной частью нововведения стало то, что специалисты по спецэффектам теперь могут работать прямо на площадке вместе с кинематографистами. Система VP позволяет прямо в процессе съемок находить решения для возникающих проблем и быстро создавать необходимое окружение. В результате специалисты могут окончательно стать неотъемлемой частью любой съемочной группой, не ограничиваясь исключительно работой в рамках постпродакшена.

Второй сезон «Мандалорца» ожидается в октябре 2020 года, но точная дата релиза пока не сообщается.

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