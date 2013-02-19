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Хоакин Феникс спас корову и ее теленка со скотобойни. Актер назвал их Свобода и Индиго

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Менее чем через 48 часов после того, как Хоакин Феникс выиграл свой первый «Оскар», актер отправился на скотобойню Manning Beef в округе Лос-Анджелеса, откуда спас корову и ее теленка. На скотобойню актера сопровождали его жена Руни Мара и активисты организации Animal Save, которые записали видео, недавно появившееся в сети.

В видео Феникс общается с главой Manning Beef Энтони Ди Марией. Они обсуждают обращение с животными и работу по первичной обработке мяса, но в остальном разговор вышел спокойный и плодотворный. По итогам поездки Феникс спас двух обитателей скотобойни — корову и ее теленка, которых назвал Свобода и Индиго. Животных отправят в специальное прибежище, созданное организацией Farm Sanctuary.

«Никогда бы не подумал, что смогу подружиться с кем-то на скотобойне, но встреча с Энтони и наш разговор по душам помогли мне понять, что, возможно, у нас гораздо больше общего, — говорит Феникс в официальном заявлении. — Без его доброты Свободу и ее теленка Индиго ждал бы ужасный конец».

«Мы продолжим сражаться за освобождение животных, страдающих в этих угнетающих системах, мы также должны признать и отметить победы людей, которые помогли их достичь, — продолжает актер. — Шон Монсон, Эми Джин Дэвис и все сообщество LA Animal Save — они взяли всю боль от увиденного и превратили ее в эффективную дипломатичную защиту интересов лишенных голоса».

«В результате Свобода и Индиго никогда не столкнутся с жестокостью, их не коснется безжалостная рука. Я лишь надеюсь, что, пока мы наблюдаем, как малыш Индиго растет с мамой Свободой, мы будем помнить, что дружба может появиться в самых неожиданных местах. И, несмотря на наши различия, доброта и сострадание должны править всем вокруг нас», — заключил Феникс.

  • Получив награду за роль в «Джокере» на 92-й церемонии вручения премии «Оскар», Феникс напомнил собравшимся о таких важных вопросах, как расовое и гендерное неравенство, экология и жестокое обращение с животными. Речь вызвала аплодисменты и даже слезы.
  • Речь Феникса прокомментировали молочные фермеры, которые отметили, что Фениксу не мешало бы самому посетить одну из ферм и убедиться, что к животным относятся с большой заботой. Вероятно, это и послужило поводом к посещению Manning Beef.
  • Феникс уже много лет занимается активистской деятельностью. Он выступает против изменений климата и придерживается полностью веганской диеты, которая исключает все продукты животного происхождения.
  • В начале года актера арестовали на ступенях Капитолия во время митинга против изменений климата.
  • Получив награду Актерской гильдии, Феникс прямо в смокинге отправился на скотобойню, чтобы принять участие в митинге в защиту свиней.
  • Получив приз Британской киноакадемии BAFTA, актер рассказал со сцены о расизме в киноиндустрии.

Источник: Deadline

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