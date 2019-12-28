Hasbro показала новые игрушки с Малышом Йодой. Они милые и двигаются

В эфире передачи «Доброе утро, Америка» представитель компании Hasbro продемонстрировал новые фигурки главной звезды «Мандалорца» — Малыша Йоды. Собравшимся показали несколько вариантов, включая аниматронную куклу, которая звучит и двигается, а также говорящую плюшевую версию.

Аниматронный Малыш Йода обойдется покупателю в 60 долларов. Крупные сети уже открыли предзаказы игрушки.

В Нью-Йорке сейчас проходит ярмарка игрушек, где было представлено множество продуктов по «Звездным войнам», включая и «Мандалорца». В начале декабря 2019 года сообщалось, что мерчендайз по сериалу нельзя будет купить до весны 2020-го. Производство было отложено, чтобы избежать утечки спойлеров. Теперь же компания готовится заполонить магазины изображениями Малыша Йоды и Мандалорца.

В частности, в ближайшие месяцы в продажу поступит Lego-набор «Razor Crest» с кораблем главного героя. В комплекте набора из 1023 частей идут фигурки Малыша Йоды, Мандалорца, дроида IG-11, Грифа Карги и штурмовика. Цена в магазинах — 130 долларов.

Lego также выпустит Манадлорца и Малыша Йоду в серии BrickHeadz; каждый из персонажей обойдется покупателю в 20 долларов.

В дополнение к этому в продажу поступят фигурки Funko Pop! с разными героями и артикулированные экшен-фигурки.

Фигурка Малыша Йоды от Funko установила рекорд по числу предзаказов. Она появится на прилавках только в мае.

Глава Disney Боб Айгер намекнул, что в будущем свет могут увидеть сольные проекты о второстепенных персонажах «Мандалорца». Никакой конкретики пока нет.

Почему «Мандалорец» не похож на другие сериалы 2019-го, главный редактор КиноПоиска Лиза Сурганова и журналист и аудиопродюсер Мика Голубовский обсудили в выпуске подкаста «В предыдущих сериях».

Съемки второго сезона «Мандалорца» уже стартовали. Его премьера намечена на октябрь 2020 года.

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