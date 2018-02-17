Президент Трамп раскритиковал победу «Паразитов» на «Оскаре»

Выступая на митинге перед своими сторонниками в штате Колорадо, 45-й президент США Дональд Трамп выразил свое негодование в связи с победой южнокорейской картины «Паразиты» на «Оскаре-2020».

«К слову, насколько плохим было вручение премии киноакадемии в этом году, вы видели? — спросил Трамп собравшихся. — И победитель — фильм из Южной Кореи. Что за фигня? У нас достаточно проблем с Южной Кореей в торговле, а они называют его лучшим фильмом года? Хороший ли он?»

«Давайте вернем „Унесенных ветром“… Можем мы, пожалуйста, вернуть „Унесенных ветром“? — добавил президент. — Это был лучший фильм в 1940 году, 80 лет назад. „Сансет бульвар“... Столько великолепных фильмов».

Американский прокатчик «Паразитов», компания NEON, ответила на выпад Трампа. В официальном Twitter-аккаунте расшарили видео выступления с подписью: «Понятное дело, он ведь не умеет читать», — намекая, что Трамп не смог смотреть фильм из-за субтитров.

Трамп также не обошел вниманием Брэда Питта, победителя в номинация «Лучшая мужская роль второго плана». Получая награду, актер пошутил со сцены, что у него есть всего 45 секунд на благодарственную речь. «Это на 45 секунд больше, чем сенат выделил на этой неделе Джону Болтону», — заметил Питт, намекнув на отказ республиканского большинства в Сенате США вызвать для дачи свидетельских показаний экс-советника президента по национальной безопасности Джона Болтона в рамках рассмотрения процедуры импичмента против президента Трампа. В ответ на это Трамп назвал Питта «мелким умником».

«Паразиты» — первая картина в истории награды, одновременно одержавшая победу в категориях «Лучший иностранный фильм» и «Лучший фильм».

Почему лента корейского режиссера Пон Джун-хо стала триумфатором премии, КиноПоиск рассказал в видеоматериале «Как устроен фильм „Паразиты“ и за что он получил „Оскар“».

Почему победа «Паразитов» на «Оскаре» — историческое событие, можно узнать здесь.

Источник: Deadline

Подписывайтесь на канал КиноПоиска в Telegram, чтобы быть в курсе всех самых важных новостей из мира кино и сериалов.