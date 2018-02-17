КиноПоиск

Президент Трамп раскритиковал победу «Паразитов» на «Оскаре»

Обсудить0

Выступая на митинге перед своими сторонниками в штате Колорадо, 45-й президент США Дональд Трамп выразил свое негодование в связи с победой южнокорейской картины «Паразиты» на «Оскаре-2020».

«К слову, насколько плохим было вручение премии киноакадемии в этом году, вы видели? — спросил Трамп собравшихся. — И победитель — фильм из Южной Кореи. Что за фигня? У нас достаточно проблем с Южной Кореей в торговле, а они называют его лучшим фильмом года? Хороший ли он?»

«Давайте вернем „Унесенных ветром“… Можем мы, пожалуйста, вернуть „Унесенных ветром“? — добавил президент. — Это был лучший фильм в 1940 году, 80 лет назад. „Сансет бульвар“... Столько великолепных фильмов».

Американский прокатчик «Паразитов», компания NEON, ответила на выпад Трампа. В официальном Twitter-аккаунте расшарили видео выступления с подписью: «Понятное дело, он ведь не умеет читать», — намекая, что Трамп не смог смотреть фильм из-за субтитров.

Трамп также не обошел вниманием Брэда Питта, победителя в номинация «Лучшая мужская роль второго плана». Получая награду, актер пошутил со сцены, что у него есть всего 45 секунд на благодарственную речь. «Это на 45 секунд больше, чем сенат выделил на этой неделе Джону Болтону», — заметил Питт, намекнув на отказ республиканского большинства в Сенате США вызвать для дачи свидетельских показаний экс-советника президента по национальной безопасности Джона Болтона в рамках рассмотрения процедуры импичмента против президента Трампа. В ответ на это Трамп назвал Питта «мелким умником».

  • «Паразиты» — первая картина в истории награды, одновременно одержавшая победу в категориях «Лучший иностранный фильм» и «Лучший фильм».
  • Почему лента корейского режиссера Пон Джун-хо стала триумфатором премии, КиноПоиск рассказал в видеоматериале «Как устроен фильм „Паразиты“ и за что он получил „Оскар“».
  • Почему победа «Паразитов» на «Оскаре» — историческое событие, можно узнать здесь.

Источник: Deadline

Подписывайтесь на канал КиноПоиска в Telegram, чтобы быть в курсе всех самых важных новостей из мира кино и сериалов.

Обсудить

Смотрите также

Тони Старк или дядя Бен? Том Холланд точно знает, кого стоит воскресить

Тони Старк или дядя Бен? Том Холланд точно знает, кого стоит воскресить

Вчера6
В чем смысл «Паразитов» и как снят «1917»? Видеоразборы главных фильмов «Оскара»
Видеосалон

В чем смысл «Паразитов» и как снят «1917»? Видеоразборы главных фильмов «Оскара»

18 февраля1
Роберта Дауни-мл. и Тома Холланда поместили в «Назад в будущее»

Роберта Дауни-мл. и Тома Холланда поместили в «Назад в будущее»

17 февраля18
Проделки Тайки Вайтити и речь Хоакина Феникса: Главные моменты «Оскара-2020» и реакции на них

Проделки Тайки Вайтити и речь Хоакина Феникса: Главные моменты «Оскара-2020» и реакции на них

10 февраля17

Главное сегодня

Аниме и Тарковский: 10 любимых фильмов Тайки Вайтити

Сегодня22
Аниме и Тарковский: 10 любимых фильмов Тайки Вайтити
«ВКонтакте» запустила конкурс на лучший трейлер к несуществующему фильму

«ВКонтакте» запустила конкурс на лучший трейлер к несуществующему фильму

11 минут назад0
10 лучших моментов сериала «Лучше звоните Солу»

10 лучших моментов сериала «Лучше звоните Солу»

Вчера8
В видео о съемках «Мандалорца» показали новейшую систему для создания цифрового окружения

В видео о съемках «Мандалорца» показали новейшую систему для создания цифрового окружения

34 минуты назад0
Фильм недели: «Соник в кино» — аттракцион для тех, кто вырос на Sega

Фильм недели: «Соник в кино» — аттракцион для тех, кто вырос на Sega

19 февраля13
Хоакин Феникс спас корову и ее теленка со скотобойни. Актер назвал их Свобода и Индиго

Хоакин Феникс спас корову и ее теленка со скотобойни. Актер назвал их Свобода и Индиго

час назад20
Hasbro показала новые игрушки с Малышом Йодой. Они милые и двигаются

Hasbro показала новые игрушки с Малышом Йодой. Они милые и двигаются

Сегодня, 10:117
Комментарии
Чтобы оставить комментарий, войдите на сайт
© 2003 – 2020,КиноПоиск18+
Проект компании