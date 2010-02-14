Трейлер 3-го сезона «Мира Дикого Запада»: Мэйв с мечом идет убивать Долорес

HBO выпустил чрезвычайно красивый и драматичный трейлер третьего сезона «Мира Дикого Запада». Сюжет не раскрывается, зато в ролике очень много эффектных сцен, включая несколько драк и перестрелок. Знакомые герои вернутся на экран, но новый сезон обещает быть необычным: действие покинуло парк развлечений, а на кону — судьба всего человечества.

В финале второго сезона восстание роботов потерпело поражение, но Долорес (Эван Рэйчел Вуд) смогла выбраться в мир реальных людей, прихватив с собой центральные процессоры своих соратников. Она не собирается спускать человечеству с рук преступления против машин и начинает строить планы мести. Именно так она знакомится с Калебом (Аарон Пол) — обычным работягой, которого потребность в деньгах заставила ввязаться в опасную авантюру с ограблением.

«Мир Дикого Запада» вернется на экраны 15 марта 2020 года. Первый и второй сезоны сериала сейчас доступны зрителям «Амедиатеки» и КиноПоиска по подписке «КиноПоиск + Амедиатека».

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