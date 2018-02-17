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Дочь Стивена Спилберга решила стать порнозвездой. Режиссер ее поддерживает

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23-летняя дочь Стивена Спилберга, Микаэла Спилберг, объявила о запуске серии сольных видео для взрослых. Кроме этого, она планирует заняться эротическими танцами и уже подала документы на получение лицензии секс-работницы. Спилберг и его жена Кейт Кэпшоу, отметила девушка, с интересом отнеслись к ее решению и совершенно не расстроились, когда она рассказала им об этом в выходные.

Микаэла призналась, что съемки видео помогли ей почувствовать себя удовлетворенной после долгих лет проблем с психическим здоровьем и алкоголизмом. Вдобавок, считает девушка, это позволит ей стать финансово независимой от успешного отца и государства.

«Я очень устала от невозможности заработать на своем теле и, если честно, устала слушать, что я должна его ненавидеть, — говорит Микаэла. — К тому же я устала изо дня в день работать и не получать удовольствия от этого. Мне кажется, что с этой работой я смогу „удовлетворить“ других людей, но после этого не буду чувствовать себя так, словно надо мной надругались».

Впервые о запуске видео для взрослых Микаэла объявила в соцсетях, где назвала свою новую профессию «безопасной» и «по согласию». Она успела разместить несколько роликов на сайте PornHub, но впоследствии их удалила в ожидании, пока не будет одобрена ее заявка на получение лицензии.

Девушка подчеркнула, что ей не стыдно за свой выбор, и добавила, что не намерена заниматься сексом на камеру с другими людьми. Ее видео будут исключительно сольными. В роликах она будет демонстрировать свое тело и уверена, что сможет набрать большую популярность, работая с фетишами. Видео она будет выпускать под псевдонимом Сахарная Звезда (Sugar Star).

Микаэла Спилберг — младшая из семи детей Спилберга и Кэпшоу. Супруги удочерили девочку в 1996 году.

Источник: The Sun

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