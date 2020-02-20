Джереми Айронс объяснил свои высказывания об абортах и однополых браках

На пресс-конференции в связи с открытием 70-го Берлинского кинофестиваля председатель жюри Джереми Айронс прокомментировал собственные прошлые заявления об однополых браках, абортах и сексуальных домогательствах. По словам актера, он не хотел, чтобы его высказывания отвлекали от киносмотра, и отметил, что ранее уже извинялся за них.

«Позвольте мне раз и навсегда начистоту изложить мои взгляды по данным вопросам, — говорит Айронс. — Во-первых, я всецело поддерживаю движение за права женщин и их защиту от домогательств дома и на рабочем месте. Во-вторых, приветствую узаконивание однополых браков, где это было достигнуто. Надеюсь, подобные просвещенные законопроекты продолжат распространение и дальше. В-третьих, я всем сердцем поддерживаю право женщин на аборт в том случае, если они решат это сделать».

«Эти три человеческих права — необходимые шаги в цивилизованному человечному обществу, к которому мы должны продолжать стремиться, — продолжает актер. — В мире есть множество мест, где этих прав нет, где подобный образ жизни ведет к заключению или даже смерти. Надеюсь, некоторые из фильмов, которые мы посмотрим, обратят внимание на эти проблемы».

«Надеюсь, это закрывает вопрос по поводу моих прошлых высказываний», — заключил председатель жюри.

Что говорил Айронс об однополых браках

В 2013 году в интервью Huffington Post Айронс заявил, что легализация гей-браков может привести к тому, что отцы будут жениться на своих сыновьях, чтобы не платить налог на наследство.

Что говорил Айронс о насилии над женщинами

Примерно в то же время, но в другом интервью Айронс предположил, что женщины, обвиняющие телезвезд 1970-х в сексуальных домогательствах, сами частично виноваты в нападениях. По его мнению, происшествия тех лет были «относительно невинными».

Что говорил Айронс об абортах

В 2016 году актер выразил свое мнение о прекращении беременности в беседе с The Guardian. Он уверен, что женщина имеет право на аборт, но при этом церковь оставляет за собой право считать его грехом.

«Аборт наносит женщине огромный урон, — заявил Айронс. — Это психическая, а иногда и физическая атака. Но мы, такое ощущение, об этом забываем».

Юбилейный, 70-й Берлинский кинофестиваль в 2020 году проходит с 20 февраля по 1 марта. О самых интересных фильмах смотра читайте на странице спецпроекта КиноПоиска.

Источник: THR

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