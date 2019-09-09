Видео дня: Хидэо Кодзима сделал тизер игры «Death Stranding» в стиле «1917»

В качестве напоминания о том, что в 2020 году игра «Death Stranding» выйдет на PC, автор проекта Хидэо Кодзима выпустил 45-секундный тизер в духе военной картины Сэма Мендеса «1917». В ролике главный герой спасается бегством от падающего самолета, ходит по пустым окопам и бежит поперек вражескому огню. Другими словами, совсем как фильме.
Один из подписчиков Кодзимы моментально среагировал на видео и запостил постер «1917», сделанный в стиле игры.
- «Death Stranding» — игра с открытым миром, разработанная студией Kojima Productions и выпущенная Sony Interactive Entertainment для PlayStation 4 в ноябре 2019 года. Действие разворачивается в мире постапокалиптического будущего на территории бывших Соединенных Штатов Америки, разрушенных вторжением призрачных существ из другого мира. В центре сюжета — курьер Сэм, доставляющий посылки между изолированными поселениями.
- В проекте использованы образы Нормана Ридуса, Мадса Миккельсена, Леа Сейду, Линдсей Вагнер, режиссеров Николаса Виндинга Рефна и Гильермо дель Торо. Подробнее о звездах в «Death Stranding» КиноПоиск рассказывал здесь.
- На данный момент разрабатывается версия для PC, релиз которой запланирован на 2020 год. Точная дата пока не сообщается.
- О связи между играми и сериалами можно почитать в материале «Истории игрушек: Как сериалы изменили видеоигры, а игры — сценарные учебники».
- На 92-й церемонии вручения премии «Оскар» картина «1917» взяла приз в трех номинациях, включая «Лучшего оператора» (Роджер Дикинс).
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