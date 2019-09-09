Видео дня: Хидэо Кодзима сделал тизер игры «Death Stranding» в стиле «1917»

В качестве напоминания о том, что в 2020 году игра «Death Stranding» выйдет на PC, автор проекта Хидэо Кодзима выпустил 45-секундный тизер в духе военной картины Сэма Мендеса «1917». В ролике главный герой спасается бегством от падающего самолета, ходит по пустым окопам и бежит поперек вражескому огню. Другими словами, совсем как фильме.

Один из подписчиков Кодзимы моментально среагировал на видео и запостил постер «1917», сделанный в стиле игры.

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