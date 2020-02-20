Netflix выпустил постеры второго сезона «Академии „Амбрелла“». Что известно о продолжении?

Стрим-сервис Netflix выпустил порцию тизер-постеров второго сезона сериала «Академия „Амбрелла“». На первом плакате задается важный вопрос: «Когда они?» На остальных постерах изображены главные действующие лица. Вернее, только их глаза.

По сюжету сериала в 1989 году несколько женщин, которые до этого не были беременны, одновременно рожают младенцев. Семерых детей выкупает загадочный миллиардер Реджинальд Харгривс и начинает тренировать из них супергероев. Спустя много лет они встречаются на похоронах своего приемного отца и попутно узнают о приближающемся конце света. У них есть чуть больше недели, чтобы разобраться с собственными проблемами и остановить апокалипсис.

Что известно о втором сезоне

Когда выйдет продолжение?

Первый сезон вышел 15 февраля 2019 года. Второй сезон увидит свет в 2020-м, но точная дата релиза пока не сообщается. Осенью 2019-го британский Netflix объявил, что продолжение выйдет скоро, но других подробностей нет. Съемки второго сезона завершились, и при условии, что промокампания уже началась, разумно предположить, что «Академия „Амбрелла“» вернется на экраны в ближайшие месяцы.

Кто появится во втором сезоне?

Точно известно, что в продолжении вернется основной актерский состав. Под вопросом остается судьба Реджинальда Харгривса в исполнении Колма Фиора. Вероятно, он появится во флешбэках. Неизвестно также, будут ли во втором сезоне киллеры Хэйзел и Ча-Ча, которые в первом сезоне охотились за сбежавшим Номером Пять. При этом Кейт Уолш, скорее всего, вновь сыграет начальницу конторы по контролю за временем. Хроноперемещения обещают стать важной частью второго сезона.

О чем будет второй сезон?

В финале первого сезона конец света все-таки настиг Землю, но герои благодаря способности Номера Пять успели вернуться в прошлое. Второй сезон «Академии „Амбрелла“» будет посвящен попытке все исправить. Оказавшись в своих молодых телах, персонажи должны выяснить, как остановить апокалипсис.

«Мне очень нравятся идеи Джерарда Уэя и Габриэля Ба (авторы оригинального комикса — Прим. ред.), — говорит шоураннер сериала Стив Блэкман. — Наша цель в том, чтобы одновременно идти по их следам и двигаться рядом с ними. В чем-то мы можем отступить, но цель — оставаться верными первоисточнику».

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