Хильдур Гуднадоуттир выступит в России. Что послушать у композитора «Джокера» и «Чернобыля»?

Исландский композитор и обладательница «Оскара» Хильдур Гуднадоуттир приедет в Россию. Она сыграет два концерта с музыкой из сериала «Чернобыль». 27 апреля Гуднадоуттир выступит в Санкт-Петербурге, на заводе Степана Разина, а 28 апреля — в московском ЦСИ «Винзавод».

А вот главные работы Хильдур Гуднадоуттир.

«Чернобыль»

За музыку к одному из лучших сериалов прошлого года композитор получила «Эмми» и «Грэмми». Перед тем как приступить к работе, Гуднадоуттир и продюсеры сериала отправились в сам Чернобыль, где исландка записала окружающие звуки. Гуднадоуттир хотела, чтобы разрушенная АЭС сама по себе была голосом. «Мне было важно понять, что происходило в головах у людей, когда они пытались справиться с катастрофой», — объясняла композитор. Основной саундтрек к «Чернобылю» Гуднадоуттир писала на Игналинской АЭС в Литве, где проходили съемки сериала.

«Джокер»

Хильдур — виолончелистка, поэтому в большинстве композиций к «Джокеру» звучит именно этот инструмент (в отличие от «Чернобыля», в котором единственным живым инструментом был голос исландки). Композитор начала работать над саундтреком еще до начала съемок и писала партитуры по сценарию. Затем она отправляла демо-записи Тодду Филлипсу, который уже включал их во время съемок с Хоакином Фениксом.

«Мария Магдалина»

До «Джокера» композитор уже успела поработать с Хоакином Фениксом. Гуднадоуттир и еще один исландский музыкант, Йохан Йоханнссон, написали музыку к библейской драме «Мария Магдалина», в которой главные роли исполнили Феникс и Руни Мара. Хильдур не раз сотрудничала с Йоханнссоном, который погиб в 2018 году, и, помимо музыки к «Марии Магдалине», у них вышло несколько совместных альбомов.

«Капкан»

Еще одна заметная работа Гуднадоуттир — саундтрек к скандинавскому нуару «Капкан». Мрачные и гнетущие композиции для сериала исландка сочиняла вместе с композитором Рутгером Хёдемекерсом и уже упомянутым ранее Йоханом Йоханнссоном.

Помимо саундтреков для фильмов и сериалов, у Гуднадоуттир есть сольные альбомы и совместные работы с Throbbing Gristle, Sunn O))), The Knife и mum. Их можно послушать на «Яндекс.Музыке».