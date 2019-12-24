КиноПоиск

Хильдур Гуднадоуттир выступит в России. Что послушать у композитора «Джокера» и «Чернобыля»?

Обсудить0

Исландский композитор и обладательница «Оскара» Хильдур Гуднадоуттир приедет в Россию. Она сыграет два концерта с музыкой из сериала «Чернобыль». 27 апреля Гуднадоуттир выступит в Санкт-Петербурге, на заводе Степана Разина, а 28 апреля — в московском ЦСИ «Винзавод».

А вот главные работы Хильдур Гуднадоуттир.

«Чернобыль»

За музыку к одному из лучших сериалов прошлого года композитор получила «Эмми» и «Грэмми». Перед тем как приступить к работе, Гуднадоуттир и продюсеры сериала отправились в сам Чернобыль, где исландка записала окружающие звуки. Гуднадоуттир хотела, чтобы разрушенная АЭС сама по себе была голосом. «Мне было важно понять, что происходило в головах у людей, когда они пытались справиться с катастрофой», — объясняла композитор. Основной саундтрек к «Чернобылю» Гуднадоуттир писала на Игналинской АЭС в Литве, где проходили съемки сериала.

«Джокер»

Хильдур — виолончелистка, поэтому в большинстве композиций к «Джокеру» звучит именно этот инструмент (в отличие от «Чернобыля», в котором единственным живым инструментом был голос исландки). Композитор начала работать над саундтреком еще до начала съемок и писала партитуры по сценарию. Затем она отправляла демо-записи Тодду Филлипсу, который уже включал их во время съемок с Хоакином Фениксом.

«Мария Магдалина»

До «Джокера» композитор уже успела поработать с Хоакином Фениксом. Гуднадоуттир и еще один исландский музыкант, Йохан Йоханнссон, написали музыку к библейской драме «Мария Магдалина», в которой главные роли исполнили Феникс и Руни Мара. Хильдур не раз сотрудничала с Йоханнссоном, который погиб в 2018 году, и, помимо музыки к «Марии Магдалине», у них вышло несколько совместных альбомов.

«Капкан»

Еще одна заметная работа Гуднадоуттир — саундтрек к скандинавскому нуару «Капкан». Мрачные и гнетущие композиции для сериала исландка сочиняла вместе с композитором Рутгером Хёдемекерсом и уже упомянутым ранее Йоханом Йоханнссоном.

Помимо саундтреков для фильмов и сериалов, у Гуднадоуттир есть сольные альбомы и совместные работы с Throbbing Gristle, Sunn O))), The Knife и mum. Их можно послушать на «Яндекс.Музыке».

Обсудить

Смотрите также

«Джокер» против «1917»: Кто выиграет «Оскар» за лучшую музыку
Шум и яркость

Подкаст«Джокер» против «1917»: Кто выиграет «Оскар» за лучшую музыку

7 февраля24
20 главных фильмов 2010-х
Выбор редакции

20 главных фильмов 2010-х

24 декабря 2019121
«Амели»: Как Янн Тьерсен создал культовый саундтрек
Шум и яркость

Подкаст«Амели»: Как Янн Тьерсен создал культовый саундтрек

11 декабря 20194
В чем смысл «Паразитов» и как снят «1917»? Видеоразборы главных фильмов «Оскара»
Видеосалон

В чем смысл «Паразитов» и как снят «1917»? Видеоразборы главных фильмов «Оскара»

18 февраля1

Главное сегодня

ВидеоПочему саундтреки Дэвида Линча так завораживают

Сегодня3
Почему саундтреки Дэвида Линча так завораживают
Фильм недели: «Соник в кино» — аттракцион для тех, кто вырос на Sega

Фильм недели: «Соник в кино» — аттракцион для тех, кто вырос на Sega

Вчера10
Дочь Стивена Спилберга решила стать порнозвездой. Режиссер ее поддерживает

Дочь Стивена Спилберга решила стать порнозвездой. Режиссер ее поддерживает

час назад14
10 лучших моментов сериала «Лучше звоните Солу»

10 лучших моментов сериала «Лучше звоните Солу»

Сегодня6
Что смотреть в кино: Соник, доктор Дулиттл и Калашников
Выбор редакции

Что смотреть в кино: Соник, доктор Дулиттл и Калашников

Сегодня10
Джереми Айронс объяснил свои высказывания об абортах и однополых браках

Джереми Айронс объяснил свои высказывания об абортах и однополых браках

2 часа назад12
Видео дня: Хидэо Кодзима сделал тизер игры «Death Stranding» в стиле «1917»
Бюро находок

Видео дня: Хидэо Кодзима сделал тизер игры «Death Stranding» в стиле «1917»

Сегодня, 15:344
Комментарии
Чтобы оставить комментарий, войдите на сайт
© 2003 – 2020,КиноПоиск18+
Проект компании