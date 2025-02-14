Во втором сезоне «Ведьмака» появится армия эльфов. Есть фото со съемок

Источники сайта Redanian Intelligence обнаружили новые подробности со съемочной площадки второго сезона «Ведьмака». Согласно последним фотографиям со съемок, которые проходили в городе Доркинг в Англии, в продолжении сериала зрители увидят Скоя’таэли — партизанскую армию эльфов и прочих нелюдей, ведущих постоянную войну с человечеством.

На площадке было замечено множество актеров в гриме и костюмах эльфов. Согласно RE, в съемках этих сцен также принимала участие Аня Чалотра, исполнительница роли Йеннифэр.

Сериал «Ведьмак» — адаптация цикла романов Анджея Сапковского в жанре темного фэнтези. Действие разворачивается в мире, где монстры и люди вынуждены делить территорию. И когда чудовища становятся слишком опасными, обычные люди прибегают к помощи ведьмаков — охотников на монстров. Один из лучших ведьмаков в своем деле — Геральт из Ривии, который регулярно оказывается в самом эпицентре важных событий.

Когда выйдет второй сезон «Ведьмака»?

В ноябре 2019 года сериал продлили на второй сезон. Пока не сообщается, когда продолжение увидит свет. Предположительно, проект вернется на экраны в 2021 году, но точной даты премьеры нет.

Кто появится во втором сезоне «Ведьмака»?

Точно можно сказать, что Генри Кавилл, Фрейя Аллан и Аня Чалотра вернутся в знакомых ролях, так как их персонажи являются ключевыми для всей серии. В начале февраля к актерскому составу присоединилась Кармела Лэниадо, которая сыграет девушку по имени Вайолет, за чьим очаровательным фасадом скрыты садистские наклонности. Роль в сериале также получил Кристофер Хивью, который сыграет Нивеллена — проклятого разбойника, центрального персонажа рассказа «Крупица истины», ставшего основой для первого эпизода второго сезона.

Утверждается также, что во втором сезоне создатели представят еще одного персонажа из книг — чистокровную эльфийку Францеску Финдабаир, могущественную чародейку, одну из самых прекрасных женщин Континента. Кто ее сыграет, пока не раскрывается.

Во втором сезоне также может появиться Весемир — один из старейших ведьмаков и наставник Геральта. По слухам, эту роль предлагали Марку Хэмиллу и Мадсу Миккельсену, но ни один актер пока не дал своего согласия.

О чем будет второй сезон «Ведьмака»?

Первый сезон был практически полностью основан на сборнике рассказов Анджея Сапковского «Последнее желание», но продолжение, по словам продюсера Томека Багиньски, не будет адаптацией конкретной книги.

«На самом деле в книгах историй гораздо больше, чем мы смогли бы впихнуть в восемь серий. Так что нам пришлось чрезвычайно осторожно выбирать, какие истории мы хотим рассказать», — признался Багиньски, но не раскрыл, какие именно книги взяты за основу.

Как второй сезон «Ведьмака» будет отличаться от первого?

В продолжении шоураннер сериала Лорен Шмидт Хиссрик планирует отказаться от скачков между разными отрезками во времени. Второй сезон станет гораздо более прямолинейным и сконцентрируется на отношениях Геральта, Цири и Йеннифэр, которые долгое время шли друг к другу.

«Такая структура повествования была выбрана, чтобы мы могли рассказать истории о Геральте, но при этом Цири и Йеннифэр оставались частью сюжета, — говорит Хиссрик. — Их истории не происходили одновременно, и мы понимали, что придется немного поиграть со временем. Это точно изменится во втором сезоне, так как их истории начали сходиться в одной точке».

Что еще делает Netflix с «Ведьмаком»?

Пока идут съемки второго сезона, стрим-сервис запустил в производство полнометражный анимационный фильм «Ведьмак: Кошмар волка». Проект разрабатывает Хиссрик совместно со сценаристом третьего эпизода сериала Бо ДеМайо, а героем станет Весемир. За производство отвечает корейская студия анимации Studio Mir, выпустившая мультсериалы «Вольтрон: Легендарный защитник» и «Легенда о Корре».

О том, каким получился сериал «Ведьмак», КиноПоиск рассказывал здесь и в выпуске подкаста «В предыдущих сериях».

Источник: Redanian Intelligence

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