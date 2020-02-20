Премьера на КиноПоиске: Трейлер сериала «Магомаев», в котором звезда «Холопа» играет короля советской эстрады

Муслим Магомаев — суперзвезда советской эстрады, легендарный исполнитель, завоевавший сердца миллионов слушателей по всему миру. Стажировавшийся в миланском оперном театре La Scala, певец с огромным успехом выступал по всему Советскому Союзу и на знаменитых зарубежных сценах. Сериал «Магомаев», снятый для Первого канала кинокомпаниями «Медиаслово» и «Амедиа», расскажет о жизни и творчестве музыканта и его отношениях с оперной певицей Тамарой Синявской.

Сюжет сериала

Конец 1960-х, разгар брежневской эпохи. Муслим Магомаев (Милош Бикович) во время записи концертной программы знакомится с очаровательной оперной певицей Тамарой Синявской (Ирина Антоненко). Между королем советской эстрады и восходящей звездой Большого театра с первого взгляда пробегает искра, которая становится началом большой любви. Однако Тамара замужем, да и Муслим не свободен. Но у настоящей любви нет преград, и судьба вновь сводит влюбленных. На этот раз в Париже.

Создатели о проекте

«Это суперсложный, суперважный проект, мы им занимались шесть лет, — говорит продюсер Данила Шарапов. — Сценарий писался четыре года вместе с вдовой Муслима Магомаева Тамарой Синявской. Магомаев — сверхзначимая фигура для России, всего постсоветского пространства. Мы старались учесть это, но также стремились реализовать проект в современной форме».

«Это музыкальный фильм, здесь звучат песни Магомаева, и мы даже использовали некоторые элементы мюзикла. Например, у нас будут хореографические номера, — рассказал режиссер Дмитрий Тюрин. — Еще зрители узнают в фильме Пахмутову и Добронравова, хотя они у нас в фильме и будут фигурировать под другими фамилиями. Также мы покажем Фурцеву Екатерину Алексеевну, министра культуры того времени. Она всячески помогала карьере Муслима и очень его уважала».

Исполнитель главной роли — Милош Бикович

На роль Магомаева в сериале рассматривалось несколько талантливых актеров из разных стран бывшего СССР. В итоге выбор пал на Биковича, чью кандидатуру поддержала Синявская. По словам режиссера-постановщика, актер очень тщательно готовился к роли, изучал все доступные документальные материалы.

«Было вообще не страшно, потому что я понятия не имел, кто это такой, — признался Бикович в интервью КиноПоиску. — Я к нему подошел как к чистому холсту. Смотрел на него прежде всего как на человека. У меня не было ощущения, что это великий Муслим Магомаев, этакий памятник. Ребята, расслабьтесь, это просто человек. Я считаю, что это хорошо. Я могу выразить свое мнение об этом человеке без давления, без груза его величия. Что бы ты ни делал, кому-нибудь не понравится, всегда найдется тот, кто скажет: „Он плакал не так!“»

Музыка в сериале

В сериале прозвучат песни Магомаева «Королева красоты», «Синяя вечность», «Свадьба», а также композиции из мультфильма «По следам бременских музыкантов» и многие другие. В исполнении Тамары Синявской зрители услышат песни «Нежность», партии из оперы «Кармен» и, конечно же, совместное исполнение Магомаева и Синявской.

«В этих сценах я, конечно, не пою, — отметил Бикович. — В фильме будет звучать фонограмма его голоса. И это, на мой взгляд, правильно. Я не знаю таких актеров и певцов, которые смогли бы достойно перепеть Магомаева. Я открыл для себя творчество Муслима Магометовича во время съемок проекта и могу сказать, что каждая из его песен по-своему красива, но особенно я выделяю „Мелодию“».

Премьера сериала «Магомаев» состоится на Первом канале. После этого проект будет доступен для просмотра по подписке КиноПоиск HD.

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