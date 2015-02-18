«Мулан» выйдет с рейтингом PG-13. Первый случай для игровых ремейков Disney

Из-за «сцен насилия» Американская ассоциация кинокомпаний (MPAA) выдала фильму «Мулан» повышенный рейтинг PG-13, то есть просмотр нежелателен для детей младше 13 лет. Это первый игровой ремейк мультфильмов Disney, которому присудили подобный рейтинг. Все последние проекты студии («Аладдин», «Дамбо», «Король Лев») выходили с рейтингом G или PG (без ограничений или рекомендуется просмотр в сопровождении родителей).
Что такое MPAA?
Американская ассоциация кинокомпаний была основана в 1922 году, чтобы отстаивать интересы своих членов. В ноябре 1968-го MPAA ввела в обиход систему рейтингов, чтобы оградить деятельность голливудских студий от государственной цензуры. Сейчас в MPAA входят студии Disney, Sony, Paramount, 20th Century, Universal Studios, Warner Bros. и Netflix (первая за все время существования организации стриминг-платформа и неголливудская студия, вступившая в ряды киноассоциации).
Что такое рейтинг MPAA?
Рейтинг киноассоциации направлен на американских родителей, чтобы тем было проще ориентироваться в выборе подобающего для детей киноконтента. Присуждается он советом, состоящим из 8—13 человек, причем у каждого должен быть ребенок в возрасте от 5 до 15 лет. Как только дети участников MPAA достигают 21 года, те покидают организацию. Состав держат в тайне, чтобы избежать возможного влияния. Известны лишь имена старших экспертов, к которым студии или кинематографисты могут обращаться напрямую, чтобы получить ответ на вопросы о том или ином рейтинге.
Какие бывают рейтинги?
На данный момент фильм может получить один из пяти следующих рейтингов:
- Рейтинг G (General audiences) — фильм демонстрируется без ограничений. Данный рейтинг показывает, что проект не содержит ничего, что большинство родителей могло бы посчитать неприемлемым для просмотра или прослушивания даже самыми маленькими детьми.
- Рейтинг PG (Parental guidance suggested) — детям рекомендуется смотреть фильм с родителями. Некоторые материалы не могут подходить для детей.
- Рейтинг PG-13 (Parents strongly cautioned) — просмотр нежелателен детям до 13 лет. Такой рейтинг дает понять, что картина может быть не подходящей для детей. Родители должны быть особенно осторожны, разрешая своим маленьким детям просмотр.
- Рейтинг R (Restricted) — не достигшие 17-летнего возраста допускаются на фильм только в сопровождении одного из родителей. По сути, такой проект предназначается только для взрослого зрителя.
- Рейтинг NC-17 (No One 17 & Under Admitted) — лица 17-летнего возраста и младше на фильм не допускаются.
Рейтинг PG-13 и Disney
Один из последних фильмов студии, отмеченных рейтингом PG-13, — картина 2017 года «Пираты Карибского моря: Мертвецы не рассказывают сказки». Проекты дочерних студий вроде Marvel и Lucasfilm регулярно выходят с подобной оценкой MPAA.
Как рейтинг скажется на «Мулан»?
В отличие от анимационного оригинала, новая версия изображает историю Хуа Мулан без музыкальных номеров и с большим количеством боевых сцен. Повышенный рейтинг для Disney — палка о двух концах. С одной стороны, это может лишить проект части зрителей, с другой, наоборот, привлечь людей. Сейчас прокатная судьба «Мулан» находится под вопросом: студия возлагала большие надежды на прокат в Китае, но в связи с вспышкой коронавируса неизвестно, выйдет ли фильм в кинотеатрах Поднебесной.
О чем фильм «Мулан»?
Сюжет мультфильма 1998 года и ремейка основан на китайской поэме VI века, пережившей различные литературные вариации и имеющей множество интерпретаций. Действие разворачивается во время нападения на Китай воинственного племени гуннов. Когда император издает указ о том, что один мужчина из каждой семьи должен вступить в ряды имперской армии, девушка Хуа Мулан занимает место своего больного отца и, переодевшись в мужскую одежду, присоединяется к другим воинам. Она отправляется в опасный поход к подножию заснеженных гор, чтобы остановить нашествие, и не подозревает, что ей суждено прославиться как одному из величайших воинов в истории Китая.
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