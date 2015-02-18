«Мулан» выйдет с рейтингом PG-13. Первый случай для игровых ремейков Disney

Из-за «сцен насилия» Американская ассоциация кинокомпаний (MPAA) выдала фильму «Мулан» повышенный рейтинг PG-13, то есть просмотр нежелателен для детей младше 13 лет. Это первый игровой ремейк мультфильмов Disney, которому присудили подобный рейтинг. Все последние проекты студии («Аладдин», «Дамбо», «Король Лев») выходили с рейтингом G или PG (без ограничений или рекомендуется просмотр в сопровождении родителей).

Что такое MPAA?

Американская ассоциация кинокомпаний была основана в 1922 году, чтобы отстаивать интересы своих членов. В ноябре 1968-го MPAA ввела в обиход систему рейтингов, чтобы оградить деятельность голливудских студий от государственной цензуры. Сейчас в MPAA входят студии Disney, Sony, Paramount, 20th Century, Universal Studios, Warner Bros. и Netflix (первая за все время существования организации стриминг-платформа и неголливудская студия, вступившая в ряды киноассоциации).

Что такое рейтинг MPAA?

Рейтинг киноассоциации направлен на американских родителей, чтобы тем было проще ориентироваться в выборе подобающего для детей киноконтента. Присуждается он советом, состоящим из 8—13 человек, причем у каждого должен быть ребенок в возрасте от 5 до 15 лет. Как только дети участников MPAA достигают 21 года, те покидают организацию. Состав держат в тайне, чтобы избежать возможного влияния. Известны лишь имена старших экспертов, к которым студии или кинематографисты могут обращаться напрямую, чтобы получить ответ на вопросы о том или ином рейтинге.

Какие бывают рейтинги?

На данный момент фильм может получить один из пяти следующих рейтингов:

Рейтинг G (General audiences) — фильм демонстрируется без ограничений. Данный рейтинг показывает, что проект не содержит ничего, что большинство родителей могло бы посчитать неприемлемым для просмотра или прослушивания даже самыми маленькими детьми.

Рейтинг PG (Parental guidance suggested) — детям рекомендуется смотреть фильм с родителями. Некоторые материалы не могут подходить для детей.

Рейтинг PG-13 (Parents strongly cautioned) — просмотр нежелателен детям до 13 лет. Такой рейтинг дает понять, что картина может быть не подходящей для детей. Родители должны быть особенно осторожны, разрешая своим маленьким детям просмотр.

Рейтинг R (Restricted) — не достигшие 17-летнего возраста допускаются на фильм только в сопровождении одного из родителей. По сути, такой проект предназначается только для взрослого зрителя.

Рейтинг NC-17 (No One 17 & Under Admitted) — лица 17-летнего возраста и младше на фильм не допускаются.

Рейтинг PG-13 и Disney

Один из последних фильмов студии, отмеченных рейтингом PG-13, — картина 2017 года «Пираты Карибского моря: Мертвецы не рассказывают сказки». Проекты дочерних студий вроде Marvel и Lucasfilm регулярно выходят с подобной оценкой MPAA.

Как рейтинг скажется на «Мулан»?

В отличие от анимационного оригинала, новая версия изображает историю Хуа Мулан без музыкальных номеров и с большим количеством боевых сцен. Повышенный рейтинг для Disney — палка о двух концах. С одной стороны, это может лишить проект части зрителей, с другой, наоборот, привлечь людей. Сейчас прокатная судьба «Мулан» находится под вопросом: студия возлагала большие надежды на прокат в Китае, но в связи с вспышкой коронавируса неизвестно, выйдет ли фильм в кинотеатрах Поднебесной.

О чем фильм «Мулан»?

Сюжет мультфильма 1998 года и ремейка основан на китайской поэме VI века, пережившей различные литературные вариации и имеющей множество интерпретаций. Действие разворачивается во время нападения на Китай воинственного племени гуннов. Когда император издает указ о том, что один мужчина из каждой семьи должен вступить в ряды имперской армии, девушка Хуа Мулан занимает место своего больного отца и, переодевшись в мужскую одежду, присоединяется к другим воинам. Она отправляется в опасный поход к подножию заснеженных гор, чтобы остановить нашествие, и не подозревает, что ей суждено прославиться как одному из величайших воинов в истории Китая.

Нажмите «Буду смотреть», и мы предупредим вас, когда фильм выйдет в кино.