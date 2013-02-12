КиноПоиск

Звягинцев ищет финансирование для новой картины. Хочет вернуться к фильму о Второй мировой

Обсудить0

В рамках творческой встречи в петербургском клубе-фестивале «Морзе» режиссер Андрей Звягинцев рассказал о состоянии трех своих последних проектов — безымянной драмы, картины о блокадном Ленинграде и сериала, который разрабатывался для Paramount. По словам Звягинцева, сейчас он полностью сосредоточился на драме, а работа над другими проектами временно прекращена.

Безымянная драма об успешном человеке

О готовящемся проекте стало известно в сентябре 2019 года. Главным героем картины должен стать благополучный, состоятельный человек средних лет, у которого, казалось бы, есть все, о чем можно мечтать: успешная карьера, богатство, сын, жена, красивый дом на берегу Средиземного моря. Производство ленты взялись поддержать кинокомпания Hype Film и продюсер Илья Стюарт.

«Мы снимаем новое кино о том, что сейчас волнует всех, касается всех, о чем не принято говорить», — заявил тогда Звягинцев.

По словам Звягинцева, работа над картиной началась еще в марте 2019-го. Летом были выбраны локации для съемок в Европе и проведен подбор актеров, хотя никого не утвердили. В сентябре Hype Film разослала пресс-релиз, в котором сообщила, что старт съемок запланирован на весну 2020 года. В декабре 2019-го продюсеры предложили Звягинцеву изменить финал, но режиссер отказался, и в итоге Стюарт оставил проект.

«Мы, наша сторона, конечно, заинтересованы в том, чтобы проект продолжался, и мы ищем финансирование, — говорит Звягинцев. — Я думаю, что в течение этой недели будут какие-то итоги по переговорам. У нас несколько направлений консультаций, диалогов с людьми, которые готовы выступить инвесторами, и нам просто нужно собрать этот пакет».

«Я очень надеюсь, что все сложится и случится, но точно понимаю, что весной... И продюсер, который занимается сейчас поиском финансирования — он тоже знает, что весной мы уже не выйдем на съемки, потому что мы не успеем развернуться», — сказал он.

На данный момент проект находится в подвешенном состоянии, лишенный финансирования. Режиссер уверен, что частные инвесторы и продюсеры не хотят вкладываться в фильм, из-за которого у них могут быть «неприятности». Бюджет картины оценивается в 700 млн рублей.

Остросюжетный сериал для Paramount TV

Звягинцев в первую очередь известен как кинорежиссер, поэтому многих удивило, когда весной 2018-го было объявлено, что он снимет сериал совместно с телеподразделением студии Paramount. Подробностей проекта не было, и долгое время о нем ничего не было слышно. Теперь Звягинцев признался, что отказался от сериала.

Режиссер пояснил, что информация о проекте просочилась в СМИ раньше времени. На тот момент они с Олегом Негиным, соавтором режиссера, рассматривали возможные варианты сюжета для сериала. Звягинцев признался, что они планировали сделать сериал по мотивам фильма «Нелюбовь» и впоследствии неоднократно возвращались к идее.

«Я дал понять, что нам нужно сесть с Олегом и придумать такой ключ, чтобы эта длинная форма действительно зацепила бы сердце не только историями, а еще и главным образом формой», — рассказал кинематографист.

«И в конце концов все это сошло на нет», — заключил Звягинцев.

Лента о блокаде Ленинграда и Второй мировой войне

В ноябре 2018-го в эфире YouTube-передачи «Ещенепознер» Звягинцев объявил, что его следующим режиссерским проектом станет лента о блокадном Ленинграде, действие которой развернется в период Второй мировой. Он раскрыл, что лента будет состоять из трех разных историй, которые расскажут о людях и событиях того времени. При этом режиссер уточнил, что в фильме не будет масштабных боевых сцен. С тех пор проект также исчез с радаров, но Звягинцев не оставляет надежды в будущем к нему вернуться.

«Я надеюсь, что мы вернемся к нему. Точка, до которой мы дошли, — это первый драфт сценария, — говорит постановщик. — Там несколько новелл, в том числе история на материале блокады; частная история, история одного человека. Также есть история на материале Бабьего Яра, тоже история маленького человека. И третья новелла никак не сопрягается с какими-то известными событиями времен Второй мировой, это просто история одного солдата, частная история, которую мне рассказал практически его родственник».

Продюсером картины должен был выступить Александр Роднянский, который работал с режиссером над несколькими фильмами. Они несколько месяцев разрабатывали проект, но сам постановщик вынашивал идею ленты о блокаде уже более 10 лет. В связи с дорогостоящим производством финансирование для проекта найти не удалось, и его пока тоже пришлось убрать в долгий ящик.

Звягинцев рассказал, что сценарий фильма давно готов и уже много лет остается без изменений: «Мы просто пока не касаемся этого текста, не дополняем его».

Что еще хочет снять режиссер?

Кроме этих проектов, в свое время в планах режиссера были и другие крупнобюджетные фильмы. Так, он хотел снять ленту о Киевской Руси времен 1015 года и картину, действие которой развернется в Древней Греции.

Источник: ТАСС

Подписывайтесь на канал КиноПоиска в Telegram, чтобы быть в курсе всех самых важных новостей из мира кино и сериалов.

Обсудить

Смотрите также

Сиквел «Льда» показал второй лучший старт за всю историю российского кино

Сиквел «Льда» показал второй лучший старт за всю историю российского кино

18 февраля32
Тимур Бекмамбетов выпустит военную картину «Девятаев» в вертикальном формате

Тимур Бекмамбетов выпустит военную картину «Девятаев» в вертикальном формате

13 февраля29
Режиссер «Холопа» заключил контракт с кинокомпанией Yellow, Black and White

Режиссер «Холопа» заключил контракт с кинокомпанией Yellow, Black and White

12 февраля13
Драма «Текст» станет мини-сериалом видеосервиса START

Драма «Текст» станет мини-сериалом видеосервиса START

5 февраля5

Главное сегодня

Фильм недели: «Соник в кино» — аттракцион для тех, кто вырос на Sega

Вчера6
Фильм недели: «Соник в кино» — аттракцион для тех, кто вырос на Sega
Звягинцев ищет финансирование для новой картины. Хочет вернуться к фильму о Второй мировой

Звягинцев ищет финансирование для новой картины. Хочет вернуться к фильму о Второй мировой

Вчера18
«Ведьмак» или «Чудотворцы»? Угадай фильм по средневековому мему

Тест«Ведьмак» или «Чудотворцы»? Угадай фильм по средневековому мему

Вчера11
Видео дня: «Джокер» с голосами Гуфи и Винни Пуха
Бюро находок

Видео дня: «Джокер» с голосами Гуфи и Винни Пуха

Вчера2
22 фильма Берлинале-2020, которые мы собираемся смотреть
Фестивали

22 фильма Берлинале-2020, которые мы собираемся смотреть

18 февраля7
Серебренников снимет фильм о Йозефе Менгеле — враче-нацисте, сбежавшем в Южную Америку

Серебренников снимет фильм о Йозефе Менгеле — враче-нацисте, сбежавшем в Южную Америку

Вчера16
Элегантный Юэн МакГрегор среди тканей и моделей в тизере сериала «Холстон»

Элегантный Юэн МакГрегор среди тканей и моделей в тизере сериала «Холстон»

Вчера2
Комментарии
Чтобы оставить комментарий, войдите на сайт
© 2003 – 2020,КиноПоиск18+
Проект компании