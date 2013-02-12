Звягинцев ищет финансирование для новой картины. Хочет вернуться к фильму о Второй мировой

В рамках творческой встречи в петербургском клубе-фестивале «Морзе» режиссер Андрей Звягинцев рассказал о состоянии трех своих последних проектов — безымянной драмы, картины о блокадном Ленинграде и сериала, который разрабатывался для Paramount. По словам Звягинцева, сейчас он полностью сосредоточился на драме, а работа над другими проектами временно прекращена.

Безымянная драма об успешном человеке

О готовящемся проекте стало известно в сентябре 2019 года. Главным героем картины должен стать благополучный, состоятельный человек средних лет, у которого, казалось бы, есть все, о чем можно мечтать: успешная карьера, богатство, сын, жена, красивый дом на берегу Средиземного моря. Производство ленты взялись поддержать кинокомпания Hype Film и продюсер Илья Стюарт.

«Мы снимаем новое кино о том, что сейчас волнует всех, касается всех, о чем не принято говорить», — заявил тогда Звягинцев.

По словам Звягинцева, работа над картиной началась еще в марте 2019-го. Летом были выбраны локации для съемок в Европе и проведен подбор актеров, хотя никого не утвердили. В сентябре Hype Film разослала пресс-релиз, в котором сообщила, что старт съемок запланирован на весну 2020 года. В декабре 2019-го продюсеры предложили Звягинцеву изменить финал, но режиссер отказался, и в итоге Стюарт оставил проект.

«Мы, наша сторона, конечно, заинтересованы в том, чтобы проект продолжался, и мы ищем финансирование, — говорит Звягинцев. — Я думаю, что в течение этой недели будут какие-то итоги по переговорам. У нас несколько направлений консультаций, диалогов с людьми, которые готовы выступить инвесторами, и нам просто нужно собрать этот пакет».

«Я очень надеюсь, что все сложится и случится, но точно понимаю, что весной... И продюсер, который занимается сейчас поиском финансирования — он тоже знает, что весной мы уже не выйдем на съемки, потому что мы не успеем развернуться», — сказал он.

На данный момент проект находится в подвешенном состоянии, лишенный финансирования. Режиссер уверен, что частные инвесторы и продюсеры не хотят вкладываться в фильм, из-за которого у них могут быть «неприятности». Бюджет картины оценивается в 700 млн рублей.

Остросюжетный сериал для Paramount TV

Звягинцев в первую очередь известен как кинорежиссер, поэтому многих удивило, когда весной 2018-го было объявлено, что он снимет сериал совместно с телеподразделением студии Paramount. Подробностей проекта не было, и долгое время о нем ничего не было слышно. Теперь Звягинцев признался, что отказался от сериала.

Режиссер пояснил, что информация о проекте просочилась в СМИ раньше времени. На тот момент они с Олегом Негиным, соавтором режиссера, рассматривали возможные варианты сюжета для сериала. Звягинцев признался, что они планировали сделать сериал по мотивам фильма «Нелюбовь» и впоследствии неоднократно возвращались к идее.

«Я дал понять, что нам нужно сесть с Олегом и придумать такой ключ, чтобы эта длинная форма действительно зацепила бы сердце не только историями, а еще и главным образом формой», — рассказал кинематографист.

«И в конце концов все это сошло на нет», — заключил Звягинцев.

Лента о блокаде Ленинграда и Второй мировой войне

В ноябре 2018-го в эфире YouTube-передачи «Ещенепознер» Звягинцев объявил, что его следующим режиссерским проектом станет лента о блокадном Ленинграде, действие которой развернется в период Второй мировой. Он раскрыл, что лента будет состоять из трех разных историй, которые расскажут о людях и событиях того времени. При этом режиссер уточнил, что в фильме не будет масштабных боевых сцен. С тех пор проект также исчез с радаров, но Звягинцев не оставляет надежды в будущем к нему вернуться.

«Я надеюсь, что мы вернемся к нему. Точка, до которой мы дошли, — это первый драфт сценария, — говорит постановщик. — Там несколько новелл, в том числе история на материале блокады; частная история, история одного человека. Также есть история на материале Бабьего Яра, тоже история маленького человека. И третья новелла никак не сопрягается с какими-то известными событиями времен Второй мировой, это просто история одного солдата, частная история, которую мне рассказал практически его родственник».

Продюсером картины должен был выступить Александр Роднянский, который работал с режиссером над несколькими фильмами. Они несколько месяцев разрабатывали проект, но сам постановщик вынашивал идею ленты о блокаде уже более 10 лет. В связи с дорогостоящим производством финансирование для проекта найти не удалось, и его пока тоже пришлось убрать в долгий ящик.

Звягинцев рассказал, что сценарий фильма давно готов и уже много лет остается без изменений: «Мы просто пока не касаемся этого текста, не дополняем его».

Что еще хочет снять режиссер?

Кроме этих проектов, в свое время в планах режиссера были и другие крупнобюджетные фильмы. Так, он хотел снять ленту о Киевской Руси времен 1015 года и картину, действие которой развернется в Древней Греции.

Источник: ТАСС

Подписывайтесь на канал КиноПоиска в Telegram, чтобы быть в курсе всех самых важных новостей из мира кино и сериалов.