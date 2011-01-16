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Видео дня: «Джокер» с голосами Гуфи и Винни Пуха

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Актер озвучания Брок Бэйкер выпустил видео со сценой из «Джокера», переозвученной голосами классических персонажей мультфильмов Disney. В одном из финальных моментов, когда Артур Флек приходит на запись передачи Фрэнклина Мюррея, Бэйкер заменил голоса актеров на Гуфи, Винни Пуха и даже Микки-Мауса. В результате получилась странная смесь — мрачный диалог с комичными голосами из детства.

Ранее Бэйкер таким же образом переозвучил сцену ссоры героев Адама Драйвера и Скарлетт Йоханссон в «Брачной истории».

Для TikTok он сделал серию видео, в которых Гуфи выбивает деньги из своего друга.

  • «Джокер» — самый кассовый проект с рейтингом R и самый прибыльный фильм по комиксам. При бюджете в 55 млн долларов картина собрала в мировом прокате 1,07 млрд долларов.
  • Лента была представлена в 11 категориях на премии «Оскар», но в итоге одержала победу в двух — «Лучшая мужская роль» (Хоакин Феникс) и «Лучший композитор» (Хильдур Гуднадоуттир).
  • Роль в «Джокере» принесла Фениксу его первый «Оскар».
  • О пути Феникса к «Оскару» КиноПоиск рассказывал в отдельном видео.

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