Режиссер Кирилл Серебренников («Лето») объединится с французским продюсером Шарлем Жилибером («Мустанг») для экранизации романа Оливье Геза «Исчезновение Йозефа Менгеле» («The Disappearance of Josef Mengele»). Серебренников написал сценарий адаптации совместно с Гезом и займет режиссерское кресло проекта. Илья Стюарт, неоднократно работавший с постановщиком, и Хулио Чавесмонтес («Остров Бергмана») выступят сопродюсерами картины.

В центре сюжета романа — Менгеле, немецкий врач, проводивший медицинские опыты на узниках концлагеря Освенцим во время Второй мировой войны и бежавший в Южную Америку. Три десятилетия Ангел Смерти, как называли его заключенные, скрывался от агентов «Моссада», международной полиции и журналистов, всегда опережая их на два шага. Основываясь на исторических документах, Гез рассказывает историю глазами Менгеле и показывает, как менялся мир вокруг него, пока он не скончался на бразильском пляже в 1979 году после инсульта.

По словам Жилибера, Серебренников нашел идеальный подход к первоисточнику и точно знает, как лучше всего рассказать историю Менгеле.

В 2016 году режиссер взял на Каннском кинофестивале приз Франсуа Шале за фильм «Ученик».

За картину «Лето» Серебренников удостоился премии «Ника» как лучший режиссер.

Сейчас Серебренников заканчивает работу над картиной «Петровы в гриппе» — адаптацией романа Алексея Сальникова.

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Источник: Variety

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