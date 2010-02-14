Элегантный Юэн МакГрегор среди тканей и моделей в тизере сериала «Холстон»

Райан Мёрфи объявил в Instagram о начале производства своего нового продюсерского проекта — мини-сериала «Холстон». В ролике исполнитель главной роли Юэн МакГрегор щеголяет в элегантных костюмах, рассматривает манекены, придумывает платья и эффектно кидается красной тканью.

Рой Холстон — дизайнер и модельер, который прославился в 1970-е. Холстон известен своим минималистичным дизайном и использованием в одежде кашемира и синтетического микроволокна, что сильно повлияло на индустрию того времени. Он был настоящей звездой, регулярно посещая знаменитый клуб «Студия 54», где тусовался со знаменитостями. Холстон скончался в 1990 году после осложнений в связи с ВИЧ-инфекцией.

«После 20 долгих лет взлетов и падений сегодня стартовали съемки мини-сериала „Холстон“ с великолепным Юэном МакГрегором в главной роли, — написал Мёрфи под постом. — Я горжусь нашим режиссером и лидером Даниэлем Минаханом и Кристин Вачон из Killer Films. Я в восторге от возможности спродюсировать этот великий и важный сериал с ними, Алексис Мартин Вудалл и Памелой Коффлер».

Актерский состав проекта:

Мини-сериал «Холстон» разрабатывается для стрим-сервиса Netflix.

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