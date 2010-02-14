В новом трейлере сериала «Заговор против Америки» США договорились с Гитлером

Филип Рот, один из самых прославленных американских авторов, в 2004 году написал роман «Заговор против Америки», в котором рассказал мрачную альтернативную историю США. Поставив в центр повествования молодую версию себя, Рот показал, что происходит со страной, поглощенной ненавистью и нетерпимостью.

По сюжету сериала знаменитый пилот и приверженец изоляционизма Чарльз Линдберг победил на выборах в 1940 году и стал новым президентом США. С приходом Линдберга к власти в стране расцветает антисемитизм. Президент публично обвиняет евреев в попытке втянуть страну в войну с нацистской Германией и договаривается с Адольфом Гитлером о невмешательстве.

Пока из радиоприемников разносятся громкие речи Линдберга, молодой Филип Рот и его родные и близкие с ужасом наблюдают, как идеология нового президента готовится разрушить их жизнь.

Реальный Чарльз Линдберг был первым человеком, перелетевшим Атлантический океан в одиночку. В предвоенные годы и до вступления США во Вторую мировую войну Линдберг выступал с поддержкой действий нацистской Германии и обращался к евреям США с призывом «не втягивать народ в войну».

«Заговор против Америки» будет доступен зрителям «Амедиатеки» и КиноПоиск HD по подписке «КиноПоиск + Амедиатека».

Чтобы не пропустить дату премьеры, добавьте сериал в список ожидаемых, нажав на карточке «Буду смотреть».