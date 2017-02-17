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Режиссер «Трех билбордов» снимет новый фильм. На экране вновь встретятся Колин Фаррелл и Брендан Глисон

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Режиссер Мартин МакДона начал работу над новым проектом — драмой «Банши Инишира» (The Banshees of Inisheer). МакДона напишет сценарий и поставит картину. Главные роли в фильме исполнят звезды ленты «Залечь на дно в Брюгге» Колин Фаррелл и Брендан Глисон.

Действие развернется на отдаленном ирландском острове Инишир, расположенном в заливе Голуэй. Два давних друга оказываются в безвыходной ситуации, когда один из них резко разрывает отношения, что несет пугающие последствия для обоих.

Старт съемок запланирован на лето 2020 года.

Последний фильм МакДоны «Три билборда на границе Эббинга, Миссури» принес премию «Оскар» Фрэнсис МакДорманд и Сэму Рокуэллу за лучшую женскую роль и лучшую мужскую роль второго плана соответственно.

Источник: Deadline

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