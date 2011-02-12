Бен Аффлек отказался от роли Бэтмена из страха спиться до смерти. Что еще мы узнали из его интервью

В беседе с The New York Times двукратный лауреат премии «Оскар» Бен Аффлек рассказал, что подтолкнуло его окончательно расстаться с ролью Бэтмена — алкоголь. По словам актера, который уже много лет сражается с алкоголизмом, ему тяжело дались съемки в «Лиге справедливости», и он переживал, что возвращение в образе Темного рыцаря заставит его сорваться, после чего будет сложно вновь завязать.

«Я показал кое-кому сценарий „Бэтмена“. Они сказали: „Думаю, сценарий хороший. Я также думаю, что ты сопьешься до смерти, если вновь пройдешь через все это“», — говорит Аффлек.

Аффлек и «Бэтмен»

После выхода «Бэтмен против Супермена» Аффлека назначили постановщиком сольного фильма о Темном рыцаре. Аффлек долгое время работал над сценарием картины, где также должен был исполнить главную роль, но в итоге оставил режиссерское кресло проекта. Позже он признал, что просто не справился. «Я попытался сделать свою версию „Бэтмена“, — сказал Аффлек. — Работал с очень хорошим сценаристом, но просто не смог найти подходящую идею».

Вместо него за «Бэтмена» взялся Мэтт Ривз, который практически сразу отказался от сценария Аффлека, придумав собственную историю о Темном рыцаре. После «Лиги справедливости» Аффлек признался, что больше не вернется в образе Бэтмена. В итоге вместо него роль досталась Роберту Паттинсону.

Аффлек и алкоголизм

Долгое время главной проблемой в жизни Аффлека был алкоголизм. Он трижды ложился на лечение в клинику, но каждый раз снова срывался. Последний случай попал на камеры в октябре 2019 года, когда папарацци засняли пьяного актера во время празднования Хеллоуина. Это случилось через несколько месяцев после того, как Аффлек получил жетон за год трезвости.

«Долгое время я пил довольно умеренно. Но стал пить больше и больше, когда мой брак начал разваливаться на части», — говорит Аффлек.

«Ты пытаешься заставить себя чувствовать лучше с помощью еды, алкоголя, секса, азартных игр, шопинга или чего-то подобного, — продолжает актер. — Но в конечном счете делаешь свою жизнь только хуже. Потом начинаешь злоупотреблять, лишь бы забыть о проблемах. Потом приходит настоящая боль. Ты попадаешь в замкнутый круг, из которого не вырваться. По крайней мере так случилось со мной».

Аффлек и трезвость

В последнее время звезды чаще стали говорить о зависимости и борьбе с ней. На вручении премии Национальной ассоциации кинокритиков США Брэд Питт признался, что Брэдли Купер помог ему побороть алкоголизм. Несмотря на осенний срыв, Аффлек вновь полностью отказался от алкоголя и называет Купера и Роберта Дауни мл. как двух человек, которые поддержали его на пути к трезвости.

«Мне кажется, в случае выздоровления люди порой забывают, что процесс прививает определенные ценности. Будь честен. Отвечай за свои ошибки. Помогай другим. Извинись, если сделал что-то не так», — заметил Аффлек.

Аффлек и будущее

Новый актерский проект Аффлека — спортивная драма «Вне игры». Фильм рассказывает о Джеке Каннингэме, который в школе был восходящей баскетбольной звездой, но в какой-то момент покончил со спортом. Из-за пристрастия к таблеткам и алкоголю он в одночасье лишился всего — славы, денег и семьи. Но жизнь дает Джеку второй шанс: он берется тренировать баскетбольную команду своей родной школы, которую все считают откровенными неудачниками.

«К счастью или сожалению, я никогда не был человеком, избегающим рисков, — говорит актер. — Относительно „Вне игры“ плюсы для меня значительно перевесили риски. Съемки в фильме помогли мне выздороветь».

Кроме «Вне игры», в ближайшем будущем зрители смогут увидеть Аффлека в триллере Netflix «Последнее, чего он хотел». Кроме этого, он снимается в исторической драме Ридли Скотта «Последняя дуэль» и готовится вернуться к режиссуре с несколькими проектами, включая военные ленты «Призрачная армия» и «Красный взвод». Он также работает над экранизацией романа «Призрак короля Леопольда».

Источник: New York Times