Отменен штраф за демонстрацию нацистской символики. Но только если ее показывают, чтобы осудить нацизм

Госдума приняла в третьем чтении поправки к Кодексу об административных правонарушениях (КоАП), которые отменяют административное наказание за демонстрацию нацистской символики. Штрафы в размере 50 тыс рублей (или ареста на 15 суток) не будут применяться, если использование символики формирует негативное отношение к нацизму, не пропагандирует его и не оправдывает нацистскую или экстремистскую идеологию.

«Из законодательства, наконец, убран момент абсурда, когда под угрозой штрафа оказывались все, кто публикует кадры из фильмов о Великой Отечественной войне, советские плакаты, фрагменты фото и кинохроники», — говорила инициатор законопроекта Елена Ямпольская в ноябре, когда Госдума внесла первые поправки в закон и разрешила показывать нацистскую символику в кино, произведениях искусства и СМИ.

Ранее закон позволял привлечь к ответственности за любую демонстрацию нацистской символики. Например, в 2012 году жителя Казани оштрафовали за лайк к посту с кадром из «Американской истории Х», на котором было видно свастику, набитую на груди героя Эдварда Нортона.

Источник: Госдума РФ

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