Нового «Джеймса Бонда» не покажут в Китае из-за коронавируса. Как он вообще повлиял на индустрию

Студия Universal приняла решение отменить китайскую премьеру и промотур боевика «Не время умирать», запланированные на апрель. Это было сделано в связи с распространением смертельного коронавируса пневмонии. Власти страны закрыли 70 тысяч кинотеатров и просят жителей не покидать дома, опасаясь дальнейшего заражения.

В «Не время умирать» Джеймс Бонд временно оставил службу и отправился наслаждаться жизнью на Ямайке. Отпуск прерывается с появлением на острове старого знакомого Феликса Лейтера из ЦРУ, который просит агента 007 о помощи. Миссия по спасению похищенного ученого оказывается опаснее, чем предполагалось изначально, и Бонд попадает в ловушку к таинственному злодею по имени Сафин.

Что такое коронавирус 2019-nCoV

Новый вид пневмонии дал о себе знать 31 декабря, когда в Китае было зарегистрировано несколько случаев заражения. Вскоре выяснилось, что очаг заражения — город Ухань в провинции Хубэй, на рыбном рынке которого обнаружили источник вируса. Правительство попыталось сдержать распространение и приняло меры по ограничению перемещений по стране, однако через несколько недель случаи заражения были зафиксированы и за пределами Хубэя. Сейчас отдельные случаи заболевания замечены в Японии, США, Канаде, Австралии, Южной Корее, Сингапуре, Таиланде, Малайзии, Франции и Германии. Заражено 71 429 человек. Смертельных исходов — 1873.

Что происходило с китайской индустрией до коронавируса

2019 год выдался для китайского кинопрома тяжелым: несколько крупных блокбастеров провалились, а киноделы изнывали от давления со стороны правительства. Но в декабре ситуация выправилась, в итоге индустрия отчиталась о значительном росте — были превышены показатели 2018 года. Финальный результат сборов — 9,06 млрд долларов, а доля китайских картин выросла с 62% до 65%. На 2020 год возлагали большие надежды, пока в дело не вмешалась болезнь.

Что случилось после резкого роста зараженных коронавирусом

В середине января, опасаясь распространения коронавируса, власти Китая отменили релизы всех фильмов, запланированных на Новый год по лунному календарю. В китайских кинотеатрах в эти дни должны были выйти такие ожидаемые проекты, как «Женская волейбольная сборная», «Служба спасения», «Затерянные в России», «Детектив из Чайнатауна 3», «Авангард», «Медведи-соседи: Дикая жизнь» и «Цзян Цзыя: Легенда об обожествлении».

По тем же причинам через некоторое время были отменены премьеры нескольких американских картин, включая «Удивительное путешествие доктора Дулиттла», «1917» и «Кролика Джоджо». В феврале в Китае также должен был выйти «Хеллбой», но и его релиз пришлось отменить.

Из-за отмены и закрытия кинотеатры и кинокомпании потерпели крупные убытки. Праздничная неделя, когда сотни людей путешествуют по стране, считается невероятно прибыльной. По подсчетам экспертов, за три недели китайская киноиндустрия потеряла более 1 млрд долларов. За это время билетов было продано всего на 3,9 млн долларов, в отличие от прошлогодних 1,52 млрд долларов.

Китайским кинокомпаниям также пришлось отказаться от Берлинского кинофестиваля. Их проекты не будут представлены на кинорынке. Таким образом, киноиндустрия Поднебесной продолжает страдать от коронавируса даже за пределами страны.

Как закрытие кинотеатров в Китае скажется на Голливуде

Китай давно стал лакомым кусочком для американской киноиндустрии. Прокат здесь приносит голливудским студиям дополнительную прибыль, которая порой оказывается критически важной. Четыре релиза Disney — «Король Лев», «Аладдин», «Малефисента: Владычица тьмы» и «Дамбо» — в общей сложности собрали в Китае 245,3 млн долларов. Студия возлагала большие надежды на «Мулан», большая часть которой была сделана с прицелом на китайский рынок. Обычный релиз фильма состоится, как и было запланировано, но вот прокат в Поднебесной теперь находится под вопросом.

Что дальше?

Эксперты подозревают, что последствия коронавируса будут чувствоваться и после того, как придумают лекарство. Даже если кинотеатры откроются летом, остаются опасения, что потенциальные зрители продолжат избегать мест больших скоплений людей (какими являются кинотеатры), и киноиндустрия еще не очень скоро сможет оправиться.

Как отмечают аналитики, чтобы восстановиться после коронавируса, индустрии потребуются крупные вливания со стороны правительства. Несмотря на закрытие кинотеатров, кинокомпании продолжают работать и терять деньги. Есть уверенность, что без вмешательства со стороны государства, многие останутся без работы — компаниям придется как-то регулировать убытки.

Источник: Variety

Нажмите «Буду смотреть», и мы предупредим вас, когда фильм выйдет в кино.