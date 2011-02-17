Бокс-офис России: «Лед 2» бьет рекорды

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1. «Лед 2» (1-я неделя), 580 млн рублей, 2 миллиона 162 тысячи зрителей, 33 753 сеанса

Два года назад мелодрама «Лед» сумела не только удивить сборами (почти 1,5 млрд рублей), но и обзавестись армией преданных поклонниц. Молодые девушки во время тестовых просмотров среди своих любимых картин часто называют именно первый «Лед» наряду с зарубежной классикой. Поэтому в успехе сиквела мало кто сомневался: аналитики заранее прогнозировали, что «Лед 2» способен собрать больше полумиллиарда рублей в первый уик-энд, даже несмотря на то, что продюсеры решили назначить дату выхода на пятницу. То есть вместо четырех традиционных дней фильм Жоры Крыжовникова работал только три. Но это, похоже, только мобилизовало фанатов.

14 февраля «Лед 2» собрал 194 миллиона и установил рекорд стартового дня среди российских картин. До этого лидерство чуть больше года удерживал «Т-34», заработавший за первый день 115 млн рублей. По итогам премьерного уик-энда у продолжения «Льда» второй результат среди отечественных картин. Здесь впереди тот же «Т-34» (736 млн рублей), а «Вий» ушел на третье место с минимальной разницей (579 млн рублей). Относительно оригинала вторая часть прибавила на старте 30%.

«Лед 2» обыграл всех и по посещаемости: каждый сеанс картины привлек в среднем 64 зрителя. Это лучший показатель с начала новогодних каникул. Вообще, День святого Валентина, несмотря на отсутствие официального праздничного статуса, в который раз проявляет себя как полноценный праздник: сборы кинотеатров в пятницу оказались на уровне выходного дня.

Что касается дальнейшей судьбы второго «Льда», то она видится безоблачной. Позитивный сарафан практически гарантирует стабильно хорошую работу в ближайшие две с половиной недели, вплоть до выхода «Отеля „Белград“», приуроченного к Международному женскому дню. Сборы оригинального фильма сиквел, видимо, обойдет без проблем.

2. «Джентльмены» (1-я неделя), 272 млн рублей, 827 тысяч зрителей, 19 163 сеанса

На фоне успехов «Льда» не затерялся и фильм Гая Ричи, впервые за долгое время вырвавшегося из студийных оков. Инди-релиз, ориентированный преимущественно на мужскую аудиторию, прокатчик поставил против отечественной мелодрамы в качестве альтернативного предложения. И эта ставка сработала на все сто. Причем если 13 февраля «Джентльмены» без конкуренции с российским фильмом собрали около 36 млн рублей, то нашествие девушек в кинотеатры 14 февраля сыграло на руку и этому комедийному боевику, который в свой второй день сумел заработать 58 млн рублей.

Популярность режиссера, любовь отечественной аудитории к гангстерским боевикам, обилие звезд в главных ролях — возвращение Гая Ричи к истокам в нашей стране встретило отличный прием. «Агенты А.Н.К.Л.» собрали на старте гораздо меньше (196 млн рублей), «Меч короля Артура» — немногим больше (294 млн рублей). Среди фильмов дистрибьютора «Вольга» успешнее на старте работали лишь две части «Голодных игр» в 2013 и 2014 годах.

Общая касса картины Ричи, вероятно, превысит 600 млн рублей. Самый кассовый независимый фильм прошлого года, боевик «Джон Уик 3», заработал 438 млн рублей. Его показатели «Джентльмены» могут обойти уже по итогам следующего уик-энда.

3. «Соник в кино» (превью), 128 млн рублей, 530 тысяч зрителей, 14 334 сеанса

Формат ограниченного превью (крупные сети могли поставить в день не более одного сеанса в один зал) не помешал картине Paramount привлечь семейного зрителя. Последней большой новинкой для этого сегмента аудитории был январский проект «Камуфляж и шпионаж», который уже полностью выработал свой кассовый потенциал. Поэтому «Соник» на фоне успехов в США не разочаровал и в России. И даже в отдельно взятое воскресенье вышел на первое место по средней посещаемости (65 человек на одном сеансе против 62 у «Льда 2»).

В полную силу релиз заработает в ближайший четверг. И, похоже, выходящему в прокат «Удивительному путешествию доктора Дулиттла» придется столкнуться с куда более мощным конкурентом, чем это казалось ранее.

4. «Хищные птицы: Потрясающая история Харли Квинн» (2-я неделя), 83 млн рублей (-65%), 302 тысячи зрителей, 19 391 сеанс

Усилившаяся конкуренция и смешанные отзывы сказались на результате кинокомикса DC и Warner Bros., который потерял больше двух третей стартовой кассы. Примерно такое же падение во второй уик-энд было у «Чудо-женщины». За 11 дней картина заработала 383 млн рублей. Похоже, рубеж в 500 млн рублей новым похождениям Харли Квинн в нашей стране покорить не суждено.

5. «Холоп» (8-я неделя), 22 млн рублей (-57%), 84 тысячи зрителей, 2871 сеанс

За без малого два месяца «Холоп» освоил 3,044 млрд рублей. Все задачи, стоявшие перед картиной, перевыполнены с лихвой.

6. «Скандал» (1-я неделя), 18 млн рублей, 56 тысяч зрителей, 5866 сеансов

Нашпигованная звездами феминистская драма о харассменте на американском ТВ без особого ажиотажа была принята российскими зрителями. Фильм собрал чуть меньше «Секретного досье» (20 млн рублей). По средней посещаемости «Скандал» худший в топ-10 — 9 зрителей на одном сеансе.

7. «1917» (3-я неделя), 18 млн рублей (-71%), 59 тысяч зрителей, 2729 сеансов

Без медийного шума, сопровождавшего оскаровскую гонку, фильму Сэма Мендеса оказалось непросто работать на длинной дистанции. Новые релизы отобрали львиную долю сеансов, внимание избирательной мужской аудитории переключилось в том числе и на более разухабистых «Джентльменов». Впрочем, военная драма и так выступила в России выше ожиданий, собрав за три недели 243 млн рублей. Это больше итогового результата «Союзников» (241 млн рублей).

8. «Маленькие женщины» (3-я неделя), 14 млн рублей (-68%), 52 тысячи зрителей, 2107 сеансов

Новая экранизация классического романа от студии Sony, собрав за три недели 161 млн рублей, оставила позади все костюмные аналоги и приближается по сборам к мелодраме «Звезда родилась» (170 млн рублей).

9. «Плохие парни навсегда» (4-я неделя), 13 млн рублей (-76%), 46 тысяч зрителей, 2173 сеанса

Комедийный экшен Sony проводит последние дни в прокате, заработав внушительные 605 млн рублей. Как мы и предполагали ранее, позади остались финальные сборы перезапуска «Людей в черном» (593 млн рублей).

10. «Игры с огнем» (2-я неделя), 8,9 млн рублей (-75%), 40 тысяч зрителей, 3688 сеансов

Семейная комедия Paramount прощается с топ-10 с результатом в 53 млн рублей. До итоговых цифр «Секса не будет!!!» (83 млн рублей) у этого проекта добраться не получится.

В ближайший уик-энд стартует уже упоминавшийся фильм «Удивительное путешествие доктора Дулиттла». Это семейное приключенческое фэнтези с Робертом Дауни-мл. в главной роли не оправдало надежд в США, но неплохо выступает на многих других территориях. Их схватка с «Соником» станет одной из главных интриг выходных. Примерно на ту же аудиторию будет работать и «Зов предков» — последний проект, который дистрибьютор Fox самостоятельно выпускает в России. На поклонников российских ретродрам нацелена биографическая картина «Калашников» с Юрием Борисовым в главной роли.