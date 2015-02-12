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Видео дня: Из «Маски» с Джимом Керри сделали хоррор

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Оригинальный комикс «Маска», ставший основой для одноименной комедии с Джимом Керри, на самом деле достаточно мрачный и жестокий. Локи в нем не милый проказник, но опасный безумец, лишенный сострадания. Автор YouTube-канала stryder HD решил вернуть «Маску» к истокам и перемонтировал фильм 1994 года, добавив в него элементы хоррора.

Для создания пугающей атмосферы, кроме самой «Маски», автор использовал кадры из сериала «Шучу», триллеров с Керри, а также сцены с Локи в исполнении Тома Хиддлстона из фильмов киновселенной Marvel. Последние он добавил, чтобы подробнее показать, каким был бог-проказник за пределами маски.

  • Ранее похожим образом, но только с помощью крови и зловещей музыки, из «Один дома» сделали хоррор о серийном убийце, а «Друзей» превратили в триллер, убрав мысли Росса Геллера о сексе со своей кузиной Кэсси и закадровый смех.
  • «Маска» — одна из самых успешных комедий в карьере Джима Керри. При бюджете в 23 млн долларов картина собрала в прокате 351 млн долларов.
  • В 2019 году создатель комиксов «Маска» Майк Ричардсон отметил, что хотел бы увидеть новую экранизацию с новым актером. По его словам, есть планы вернуть «Маску» на экраны, но пока ничего конкретного.

С 20 февраля зрители смогут увидеть Керри в фильме «Соник в кино». Билеты в кино можно приобрести здесь.

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